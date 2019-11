Daddy Yankee estrena su museo y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next © 2019 ARMimage/The Grosby Group Daddy Yankee ya tiene museo en Puerto Rico, Eva Longoria en el lanzamiento de la colaboración de Puma x Balmain, Angélica Rivera y Sofía Castro de compras y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería ¡Qué honor! Image zoom © 2019 ARMimage/The Grosby Group Daddy Yankee se ve muy feliz con la inauguraciónnde El Jefe Museum en San Juan, Puerto Rico, dedicado a su vida y carrera. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Besos de alegría Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La modelo Cara Delevingne y el director creativo de Balmain, Olivier Rousteing, compartieron un beso muy cariñosos en el lanzamiento de la colaboración de Puma x Balmain. 2 de 11 Applications Ver Todo Muy a la moda Image zoom Eva Longoria no se perdió el evento. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Día de madre e hija Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Angélica Rivera y Sofía Castro probablemente se estaban preparando para las compras navideñas en Beverly Hills, California. 4 de 11 Applications Ver Todo Muy casual Image zoom © 2019 The Image Direct/The Grosby Group Sofía Vergara vestida a la perfección para el tiempo que hace en California. 5 de 11 Applications Ver Todo Brillante Image zoom Jacky Bracamontes deslumbró en un evento de Lupita Jones en México. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Muy aventurero Image zoom El actor Liam Hemsworth practicó surf con su hermano en California. 7 de 11 Applications Ver Todo En las calles de Nueva York Image zoom Chrissy Teigen estaba de paseo con una amiga y su madre. 8 de 11 Applications Ver Todo Muy tradicional Image zoom Chris Jackson/Getty Images El príncipe Carlos y su esposa Camilla ataviados como lugareños en Christchurch, una de las paradas en su gura por Nueva Zelanda. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lista para el show Image zoom Amy Sussman/Getty Images for dcp La cantante Ciara será la anfitriona de los American Music Awards este domingo. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Daddy Yankee estrena su museo y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.