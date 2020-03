Los románticos mensajes entre Daddy Yankee y su esposa por su aniversario Con motivo de su aniversario de boda número 25, Mireddys González le dedicó unas hermosas palabras a su esposo Daddy Yankee By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo de su aniversario de boda número 25, Daddy Yankee le dedicó un hermoso mensaje de amor a su pareja Mireddys González. “Una reina cree en ti, no te desanima. Una reina es leal, no piensa en traición. Una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey. Una reina como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el mundo”, escribió el cantante en el pie de la foto que publicó en sus redes sociales. El ultra-privado intérprete de “Gasolina” sorprendió a sus más de 38 millones de seguidores en Instagram al colgar una imagen en la que él y González lucen como unos adolescentes. “Hoy esta reina y yo cumplimos 25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es la mejor. En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su Amor y ella es mi corona”, compartió. De inmediato, los seguidores de Daddy Yankee empezaron a aplaudir su lindo gesto. “Un rey con su reina. Gracias por hacerme parte de esta familia tan amorosa y bendecida. Pronto celebraremos”, comentó Natti Natasha. Por su parte, Olga Tañón opinó: “qué chulería. Felicidades y bendiciones por siempre”. ¿Pero qué dijo la esposa de Daddy Yankee, Mireddys? Image zoom Daddy Yankee y su esposa en 2007 (Photo by Rodrigo Varela/WireImage/Getty Images) “Amor, respeto y admiración es lo que siento por ti. Eres el esposo soñador por cualquier mujer. Tu integridad, dedicación y temor a Dios son el resultado de este aniversario de boda 25. Hoy celebro junto a ti el amor que nos tenemos. Gracias porque siempre has dado lo mejor de ti para hacerme feliz. Quiero apretar tu mano a los 100 años y poderte decir: ¡lo logramos!”. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Mireddys culminó su mensaje recordándole lo mucho que lo ama. “Hace 25 años que tomé la mejor decisión de mi vida junto al hombre más bello del mundo. Te amo Raymond Ayala Rodríguez. De la mano de Dios serán muchos años mas de amor entre nosotros”. ¡Viva el amor! Advertisement

