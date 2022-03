La esposa de Daddy Yankee reacciona así al retiro del cantante ¡Mira los mensajes de famosos al Big Boss! Mireddys González, la esposa de Daddy Yankee, compartió sus sentimientos sobre el retiro de su esposo. Natti Natasha, J Balvin y otros famosos mandan estos mensajes al 'gran jefe' del reggaetón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mireddys González, la esposa de Daddy Yankee, expresó sus sentimientos sobre el retiro de su esposo de la música. "Hoy tengo sentimientos encontrados, estoy feliz y triste. Es irónico que un día como hoy, 20 de marzo que celebramos nuestro aniversario de bodas número 27, te escucho decirle al mundo que te retiras de la música que ha sido tu pasión durante estas últimas tres décadas", escribió la madre de sus hijos. "Ya pronto te toca decirle adiós a los escenarios. Te has disfrutado a Daddy Yankee durante tanto tiempo, pero ahora le toca a Raymond Ayala disfrutar lo que ha construido. A veces los finales son el comienzo de grandes cosas. Lograste agrandar nuestra familia con todos los fans del mundo entero quienes te apoyaron de principio a fin. Ellos fueron, son y serán parte de nuestras vidas por siempre; nunca te han fallado y han sido leales a ti siempre. Sepan ustedes fans que también son parte de la historia", añadió. Mireddys, quien Daddy Yankee llama "la jefa", ha sido un apoyo incondicional para su esposo, y su admiradora número uno. "Esposo mío, te amo y te felicito porque aunque muchas veces el camino fue duro, tú te mantuviste en el camino, tanto así que hoy al fin ves la meta. Feliz aniversario. A Dos gracias por permitirnos llegar hasta aquí", concluye el mensaje de ella en Instagram. Mireddys y Daddy Yankee Mireddys y Daddy Yankee | Credit: Mireddys/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros famosos han reaccionado al anuncio del cantante de que se despide de los escenarios. "El mejor", comentó Justin Quiles. "El mejor de todos los tiempos", añadió Dj Luian. "Leyenda viviente", escribió Lunay. "GRACIAS , GRACIAS, GRACIAS", comentó J Balvin sobre su legado. "The Big Boss", escribió Sech, con emojis de caritas llorando. "Gracias por inspirarnos, gracias por tu sacrificio, gracias por to estos años. DY Pa' siempre", comentó Rauw Alejandro. "The Big Boss, gracias por todo", comentó Becky G. "Legend, gracias por todo", añadió Natti Natasha. "Lo mejor en esta nueva etapa, hermano. Mucho sunblock en el yate", le expresó Tommy Torres. Sin duda esta noticia tiene conmocionados a sus fánaticos y colegas. ¡Te amamos Big Boss!

