¿Cuántas libras ha perdido Daddy Yankee? Así entrena el cantante y esta fue la foto que lo motivó a adelgazar



Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daddy Yankee ha aprovechado la cuarentena para cumplir su misión de adelgazar. El reggaetonero ha compartido videos en Instagram entrenando fuertemente para lograr estar en óptima forma física y mejorar su salud. ¡Los resultados ya saltan a la vista! El propio cantante puertorriqueño, de 43 años, reveló en un video en Instagram que ya ha rebajado 11 libras. Image zoom (Photo by Greg Doherty/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raphy Pina, el dueño de Pina Records y manager de Daddy Yankee, compartió un video en Instagram mostrando al Big Boss del reggaetón saltando la cuerda y ejercitándose en su casa frente al mar. "Así paso el domingo, siguiendo la dieta y ejercicios. Vamos por 11 libras. ¿Qué ustedes dicen? ¿Seguimos? #DaddyYankee #Campamento#Disciplina", compartió el artista junto al video. Daddy Yankee compartió también la foto suya que lo motivó a adelgazar para verse como en tiempos pasados. "Este #TBT es pa’ motivarme. Mi meta es volver a estar como este tipo en el 2011. ¿Quién es este" #DaddyYankee", escribió sobre un retrato suyo en la playa cuando tenía unas libras menos. El cantante ha compartido su proceso para adelgazar y tener un estilo de vida más saludable con sus seguidores en Instagram, publicando un video de él corriendo con el mensaje: "Buenos días a todos, seguimos en MISIÓN." El intérprete de "Gasolina" también compartió un video saltando la cuerda con el mensaje: "Buenos días. Temprano, sigo en misión. Ánimo arriba". Daddy Yankee mostró otro video subiendo unas escaleras con pesas en las manos. "¿Quiénes han subido de peso en esta cuarentena? ¿Ahora quienes se apuntan a bajar?", preguntó a sus fanáticos. ¡A seguir su ejemplo!

