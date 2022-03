Bye, Daddy Yankee! Tras 32 años de trayectoria, el intérprete de Gasolina nos dice adiós De esta forma el pionero del reguetón decidió salir por la puerta grande: con un último álbum y un tour internacional. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daddy Yankee sorprendió ayer a sus fans con un video compartido en sus redes sociales en el que, después de treinta y dos años de trayectoria, anunciaba su retiro. El músico sale por la puerta grande: con un nuevo disco y una gira de conciertos. "Al fin veo la meta", confesó el célebre puertorriqueño. "Fueron Vds. los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme u problema, con mucha disciplina", recordó el pionero del reguetón. "Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión". También anunció su nuevo álbum llamado Legendaddy. El disco verá la luz el próximo jueves día 24 de marzo a partir de las ocho de la tarde. En cuanto a su gira, Daddy Yankee ha bautizado así su último tour internacional, La última vuelta, en el que recorrerá diversos países entre los que se encuentran Colombia, Panamá, Honduras, Perú, Ecuador, Argentina, México y Estados Unidos. Los boletos se pondrán a la venta el 30 de marzo, aproximadamente una semana después del lanzamiento del que parece será su último trabajo musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En diciembre del año pasado, un fan de Daddy Yankee tuvo la suerte de hospedarse en la mansión de célebre boricua a tras de una plataforma online y filmó cada una de sus habitaciones. Daddy Yankee Credit: John Parra/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty El intérprete de Gasolina explicó el porqué de esta iniciativa: "Al abrir las puertas de mi casa, quiero compartir la cultura de mi gente, nuestro orgullo y nuestro sabor, además de demostrar lo fácil que puede ser abrir las puertas de tu hogar, con el calor que nos caracteriza a los boricuas".

