El romántico mensaje para Daddy Yankee de su esposa por su cumpleaños La esposa del Big Boss compartió un romántico mensaje dedicado al cantante, que ha cumplido 43 años. ¿Ya lo leíste? By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee recibió en redes sociales un romántico mensaje por su cumpleaños número 43 de su esposa Mireddys González, que seguro le hizo caer alguna que otra lagrimita. “Hoy celebro tu vida mi amor. Amarte es razón suficiente para celebrar, pero tu cumpleaños me hace celebrar aún más. Te mereces muchas cosas buenas, pero lo que más deseo es que tengas toda la felicidad que tu me has dado a mi”, fueron algunas tiernas palabras que compartió Mireddys en su cuenta de Instagram. Uno de los hijos del intérprete de “Dura”, Jeremy Ayala, también se unió a la celebración y compartió con sus más 207,000 seguidores una foto con su padre acompañada de un conmovedor mensaje en el que le agradece ser un ejemplo para su familia y le llama “el mejor papá del mundo”. “Estoy tan orgulloso de todos tus logros, es increíble presenciar presencia cómo has formado una cultura y cómo impactas al mundo cada vez que haces música. Admiro tanto tu pasión por tu arte y trabajo, solamente aspiro a tener esa misma ética de trabajo y esa dedicación. Te amo”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El músico urbano no dudó en responder a las demostraciones de cariño de su familia. “Ustedes son el mejor regalo que me ha dado Dios, y le doy gracias a tenerlos conmigo cada día”, apuntó. El cantante y su esposa llevan 25 años juntos, en los que se han convertido en una de las parejas más estables del medio. Ambos han mantenido privada su relación, salvo en algunas ocasiones que comparten románticas fotos en las plataformas sociales, en donde se conoce a González como la “jefa”. Tienen tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaaelys. Advertisement

