Daddy Yankee creará proyectos musicales, programas de televisión y películas El artista firmó una alianza millonaria para crear contenidos de música, cine y televisión. El puertorriqueño da todos los detalles. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El éxito de Daddy Yankee en el mundo musical no es suficiente para este cantante. Ahora quiere expandir sus horizontes y contribuirá en la realización de proyectos musicales, programas de televisión y películas tras firmar un acuerdo con Universal Music Group, una unidad del conglomerado francés de medios Vivendi SA, para crear proyectos de música, cine y televisión, que da inicio con el lanzamiento de un nuevo tema el viernes. RELACIONADO: Tras allanamiento del FBI reaparece Raphael Raphy Pina, representante de Daddy Yankee y Natti Natasha Image zoom (Photo by Gladys Vega/Getty Images) “He trabajado duro en construir una carrera que trasciende culturas, fronteras e idiomas, y he creado modelos de negocio que han ayudado a traer nuestra música al mundo”, mencionó Daddy Yankee en el comunicado oficial sobre esta fusión. “Al comprometerse con un artista de la historia de la música latina, Universal Music Group y Sir Lucian son colaboradores que valoran mi legado, mi música y mis contribuciones”. El primer lanzamiento con el que arranca esta sociedad es el tema “Don Don”, en el cual el reguetonero realizó una colaboración con sus colegas Anuel AA y Kendo Kaponi. La distribución digital comienza este viernes 11 de septiembre y estará a cargo de Ingrooves Music Group, una unidad de Universal Music Group, en la que tiene una participación minoritaria la empresa china Tencent Holdings Ltd. “El nuevo single es solo el principio de nuevos proyectos que tenemos planeados y tengo muchas ganas de empezarlos”, concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como compositor, actor y productor, Daddy Yankee llevará a cabo los proyectos para cine y televisión a través de Polygram Entertainment. “Daddy Yankee es un artista icónico y un emprendedor cuya creatividad extraordinaria influye en la cultura a escala global”, mencionó Sir Lucian Grainge, presidente & CEO de Universal Music Group. “Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia UMG y tenemos muchas ganas de trabajar juntos para maximizar el impacto mundial de su increíble talento”.

