Daddy Yankee concluye su gira de despedida: "Me retiro con el mayor de los agradecimientos" El artista ofreció los dos conciertos finales de la exitosa La Última Vuelta Legendaddy Tour; en uno de ellos estuvo acompañado por su amigo y colega Marc Anthony. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las estrellas hispanas más reconocidas en el mundo entero. Y desde el lanzamiento de su "Gasolina", en el 2004, el boricua se convirtió en la autoridad absoluta del género del reguetón. Y con un doblete de conciertos en Miami, FL., —este 21 y 22 de diciembre— el Cangri ha dicho adiós a los escenarios internacionales con su gira La Última Vuelta Legendaddy Tour. Acompañado de su amigo y colega Marc Anthony, el intérprete de "Dura", "Despacito", "Con calma", "Rompe" y tantísimos éxitos más saltó al escenario por última vez y después de 45 ciudades, 85 conciertos y más de 1,8 millones de entradas vendidas en todo en continente americano. "Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este genero en el más grande del mundo al fin veo la meta", exclamó el artista en un post publicado a medio día de este viernes. "Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi publico a mis colegas a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales, y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde el principio desde los comienzos del reguetón"., finalizó al mostrar imágenes de su exitosa gira. Daddy Yankee el pasado 8 de octubre durante su concierto en el Coliseo de Bogotá, Colombia: Daddy Yankee Credit: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un video compartido por El Cagri el pasado 12 de diciembre durante la parada de su gira en Long Island, NY, donde fue recibido con una parranda navideña boricua: Daddy Yankee subirá por última vez al entramado en su natal Puerto Rico los próximos 6,7 y 8 de enero en el estadio Hiram Bithorn. Será algo inolvidable.

