¿Sin reggaetón no hay Latin Grammy? Así Daddy Yankee fue el pionero del movimiento La polémica entre artistas del género urbano comenzó a levantarse por la falta de artistas de reggaeton y urbanos con nominaciones en las principales categorías del show. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las nominaciones a los Premios Latin Grammy 2019 se dieron a conocer el martes. Cientos de artistas latinos celebraron ser considerados por la Academia Latina de la Grabación, sin embargo, una polémica entre artistas del género urbano comenzó a levantarse por la falta de artistas de reggaeton y urbanos con nominaciones en las principales categorías del show. Todo comenzó cuando Daddy Yankee, quien está nominado a Mejor Fusión/Actuación Urbana por su canción “Calma” y J Balvin, quien obtuvo una nominación a la Mejor Canción Urbana, se pronunciaron públicamente en las redes sociales con un contundente mensaje. “Sin reggaetón no hay Latin Grammy” dejando claro su descontento con los organizadores de Latin Grammy por obviar el esfuerzo de los regaettoneros. “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo con la forma en que trataron al género y a muchos de mis colegas”. “Recuerden una cosa muy importante: su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, relevancia y RESPETO”. Entre otros artistas que se unieron al movimiento del veterano de la música urbana en español, la cantante colombiana Karol G. Hoy quiero agradecer a Daddy Yankee por expresar públicamente, de una forma respetuosa y con las palabras más precisas, un sentimiento que compartimos muchos, y dejar claro que mi apoyo a sus palabras, independientemente de estar nominada o no, es sin ofender a quienes SÍ lo están porque es su momento, lo trabajaron y SON MERECEDORES”, escribió la intérprete de “Ocean” en sus redes sociales. “Pero me siento en necesidad de apoyar esta iniciativa, ya que es la única forma de hacer una llamado a que la academia en los próximos años se más incluyente con un género que trabaja, se esfuerza, que evoluciona y representa con grandes logros a nuestra comunidad latina en el mundo entero. Otra de las reacciones fue la de Maluma, quien estalló contra la Academia Latina de la Grabación porque no recibió ninguna nominación para su última producción discográfica titulada 11:11. “Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammys”, escribió Maluma en las historias de su cuenta de Instagram. “Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA, los juntes con los que siempre soñé; Madonna cantando en español, éxitos como ‘HP’, ’11 PM’, una salsa producida por el más grande, Sergio George”. De acuerdo con el cantante, los éxitos que ha logrado obtener con este álbum son merecedores de un reconocimiento de esta naturaleza. No comprende porque no fue considerado para competir en alguna categoría. La vigésima entrega de los Premios Latin Grammy se transmitirá el 14 de noviembre a las 8 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Sin reggaetón no hay Latin Grammy? Así Daddy Yankee fue el pionero del movimiento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.