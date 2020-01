Daddy Yankee comparte foto celebrando el Año Nuevo con su esposa, sus hijos y Natti Natasha en Puerto Rico Daddy Yankee y Natti Natasha celebran la llegada del 2020 en la playa en Culebra, Puerto Rico, junto a la esposa y los hijos del reggaetonero. Mira las fotos de la celebración. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Daddy Yankee celebró la llegada del 2020 en una paradisíaca playa en Culebra, Puerto Rico. El ultraprivado reggaetonero compartió una foto de la fiesta junto a esposa Mireddys González y sus hijos. La cantante dominicana Natti Natasha y su manager Rafael Pina también formaron parte de la celebración. “Desde la playa. ¡Feliz Año Nuevo!”, escribió el cantante puertorriqueño junto a la foto con familiares y amigos. “Felicidades, feliz año nuevo para todo el mundo. Muchas gracias. Salud y vida de parte de Daddy Yankee. Muchas bendiciones, mucha paz mental, física, espiritual, mucha sanidad para todo el mundo en este año 2020 son mis mayores deseos”, expresó el artista en un video en Instagram. “Muchas gracias por el apoyo y este año será más próspero que el 2019. ¡Vamos pa’ encima!” El Big Boss del reggaetón también compartió una foto del hermoso lugar en Playa Flamenco en Isla Culebra donde se hospedaron para recibir el Año Nuevo, con una majestuosa piscina con vista al mar. El orgulloso boricua se alegró de festejar en su isla y compartió su primera foto del 2020 con el mar y un hermoso atardecer de fondo con el mensaje: “En Puerto Rico todo el año es verano”. Natti Natasha compartió también una foto brindado con champán en la piscina del mismo paraíso en Isla Culebra con el mensaje para sus seguidores en Instagram: “2020 año de solo buena vibras”. La bella dominicana compartió videos en su Instagram Stories cenando con Rafael Pina y admirando la naturaleza de Isla Culebra durante una caminata. ¡Felicidades a Daddy Yankee, Natti Natasha y sus seres queridos y que sigan los éxitos en esta nueva década! Advertisement

