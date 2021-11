¿Quieres quedarte en casa de Daddy Yankee en Puerto Rico? ¡Mira las fotos de su oasis! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Daddy Yankee Airbnb Puerto Rico Credit: Eric Rojas El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se convirtió en anfitrión de Airbnb en Puerto Rico. Ahora sus fanáticos pueden quedarse en su mansión privada en Luquillo mientras el reggaetonero está de viaje. El intérprete de "Gasolina" y "Dura" ha encontrado un oasis en esta paradisíaca propiedad, con vista a una montaña y rodeada de naturaleza. Sus huéspedes podrán explorar playas cercanas y el bosque tropical El Yunque. ¡Mira las fotos! Empezar galería Mi casa es tu casa Daddy Yankee Airbnb Puerto Rico Credit: Eric Rojas "El amor por la música y por Puerto Rico corre por mis venas", dijo Daddy Yankee. "Al abrir las puertas de mi casa, quiero compartir la cultura de mi gente, nuestro orgullo y nuestro sabor, además de demostrar lo fácil que puede ser abrir las puertas de tu hogar, con el calor que nos caracteriza a los boricuas". Su refugo Ramón Ayala, el verdadero nombre del artista, ha encontrado la inspiración en este hogar para componer muchos de sus éxitos. Este otoño, mientras el cantante está de viaje, abrirá las puertas de su casa para que otras personas disfruten de su refugio, a través de Airbnb. Buena vibra Esta serena locación es el lugar favorito de Daddy Yankee para alejarse de todas las presiones y pasar tiempo en familia, recargándose de buena energía. Vacaciones inolvidables La casa de Daddy Yankee estará disponible para tres reservas individuales de una noche cada una, para un máximo de dos personas, que tendrán lugar los días 13, 15 y 17 de diciembre por sólo 85 dólares la noche (más impuestos y tasas), en conmemoración de sus más de 85 canciones que han entrado en la lista de éxitos. Llena de recuerdos La casa incluye decoración única y contemporánea del equipo del diseñador local Stewart Rodríguez, que se inspira en la cultura puertorriqueña. Además sus huéspedes tendrán acceso a los recuerdos privados de Daddy Yankee, que incluye su amplia colección de premios y más. El mejor anfitrión Sus huéspedes podrán nadar en la piscina al aire libre o jugar dominó en la casa de la piscina. También hay una mesa de billar, una cancha de voleibol y una sala de actividades. Sus invitados recibirán una guía con los restaurantes y bares recomendados por Daddy Yankee. Salud ante todo Los huéspedes deben proporcionar a los anfitriones, antes de tener acceso a los alojamientos, un documento que demuestre la vacunación contra la COVID-19 o, en ausencia de lo anterior, un resultado negativo de la prueba de la COVID-19 realizada dentro de las 72 horas anteriores a la entrada. Además, todos los huéspedes deberán presentar en el momento del registro de entrada una prueba de COVID-19 negativa realizada en las 72 horas anteriores a la llegada de la estancia. El personal de las instalaciones seguirá las directrices del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, así como las prácticas de seguridad de Airbnb sobre el COVID-19, que incluyen el uso de una máscara, la práctica del distanciamiento social y el cumplimiento de nuestro proceso de limpieza mejorado de cinco pasos. Los huéspedes son responsables de su propio viaje hacia y desde Puerto Rico, y también son responsables de cumplir con los protocolos locales necesarios para entrar en Puerto Rico. Por una buena causa Airbnb hará una donación única a PRoTechos, que reconstruye techos y ofrece formación en carpintería en comunidades puertorriqueñas desatendidas que aún están en obras de infraestructura como consecuencia de los daños causados por el huracán Irma, María y los posteriores terremotos. Cómo reservar Los fans de Daddy Yankee y amantes del reggaetón que quieran probar el estilo de vida puertorriqueño pueden solicitar la reserva de esta estancia a partir del 6 de diciembre a la 1:00 p.m. EDT en airbnb.com/daddyyankee. Vive como el jefe Sin duda esta colaboración del cantante con Airbnb permitirá a los fanáticos de Daddy Yankee conocerlo más a fondo y vivir al menos unos días como el Big Boss del reggaetón.

