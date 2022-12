¡Qué romántico! Daddy Yankee comparte emotivo video agradeciendo el amor de su esposa Mireddys Daddy Yankee gritó al mundo su amor por su esposa Mireddys González. Mira el video que le dedicó a 'La Jefa'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daddy Yankee mostró todo su agradecimiento a su esposa Mireddys González por siempre mostrarle su amor incondicional. El reggaetonero, quien terminó su gira de despedida, anunció que se retira de los escenarios, y podrá disfrutar de más tiempo libre con sus seres queridos en el 2023. En su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño publicó un video dedicado a 'La Jefa' como llama a la madre de sus hijos. ¡El Big Boss mostró su lado romántico! "Quiero recordarle al mundo quien fue la verdadera inspiración de mi carrera @mireddys", escribió el artista. El video muestra momentos felices de la pareja, y a Mireddys acompañando al cantante tras bambalinas, en sus conciertos y en su jet privado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daddy Yankee le dedicó un mensaje a su esposa desde el corazón. "Para ti mi compañera fiel, gracias por tu amor y tu comprensión, que cubrió todas mis fallas. Gracias por ser mi mejor amiga en mis caídas, sin tu ánimo no me hubiera levantado. Gracias por esperar fielmente por mí cuando tenía que viajar para buscar el pan para todos nosotros. Gracias por ser mi mejor aliada en todos los pasos que dimos juntos. Gracias por tu paciencia y tolerancia, cuando sin darme cuenta mi carácter se quería imponer", dice el artista. Mireddys González y Daddy Yankee Credit: Instagram / Mireddys González Daddy Yankee continúa en su tributo a su musa: "Gracias a aquel barrio que nos unió desde la pobreza, porque en ese lugar específico encontré mi verdadera riqueza. Gracias porque cada vez que me ayudabas, cada día que pasaba aprendí a valorarte más. Gracias Dios por poner a mi compañera en mi camino, sin ella no se hubiera completado nuestro destino". La pareja se conoció cuando eran adolescentes en Puerto Rico. "Muchas veces he leído que tuviste suerte de encontrarme en el camino, y la gente no sabe que el afortunado fui yo, que encontró un diamante en el caserío. Eres la canción más bonita de mi vida, quiero que seas mía para siempre", concluye el astro puertorriqueño.

