Daddy Yankee abarrota conciertos en Estados Unidos con su gira del adiós Inició con sold out la gira del despedida de los escenarios de Daddy Yankee, quien se retira tras 32 años de carrera artística. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En marzo de 2022, Daddy Yankee sorprendió a todos al anunciar que se retira de los escenarios musicales tras 32 años de trayectoria profesional. Así, arrancó con la gira de despedida que lleva por título La última vuelta y que recorrerá diversos países del mundo. La primera presentación de este hecho sin precedentes se llevó a cabo, el pasado 25 de julio, en el Ball Arena de Denver, Colorado. El magno evento, que inició a las 9 de la noche, tiempo local, estuvo completamente abarrotado y en el lugar cantaban al unísono los 20 mil asistentes. El concierto inició con el tema "Campeón", que forma parte de su reciente material discográfico Legendaddy. Con el fin de presentar un show digno de su retiro, el intérprete de género urbano ha creado una producción "magistral de luces, visuales y varios cambios de escenografía que le ofrecieron a la audiencia una experiencia única en su clase". Daddy Yankee Credit: Cortesía Nevárez PR El reguetonero hizo un recorrido musical por sus poco más de tres décadas de trayectoria al interpretar éxitos como "Machucando", "Lo qué pasó pasó", "Ella me levantó", entre muchos otros. También se incluyeron otras canciones de su actual álbum como "Remix". "Rumbatón" y "Hot", por mencionar solo algunos. Daddy Yankee Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sin duda el artista urbano más grande la historia y el líder del movimiento, duela a quien le duela; el mejor de todos los tiempo DYnation"; "El mejor concierto que he asistido. El mejor ring por ring"; "No hay palabras para describir ese momento", y "Eres lo más hermoso que me ha tocado ver en la vida. Te amaré y admiraré tu trabajo por siempre", mencionaron algunos asistentes en la cuenta de Instagram de Yankee. Daddy Yankee Credit: Cortesía Nevárez PR La gira La ultima vuelta de Daddy Yankee, promovida por Cardenas Marketing Network y Raphy Pina, tendrá una duración de cinco meses con presentaciones en América del Norte, América Latina y su natal Puerto Rico.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daddy Yankee abarrota conciertos en Estados Unidos con su gira del adiós

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.