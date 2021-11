Pleitazo entre DaBaby y la rapera de sangre dominicana DaniLeigh: la acusa de agresión física El rapero filmó a su pareja alimentando a su bebita de tres meses. "Es por mi seguridad", se le escucha decir. Luego le llamó a la policía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DaniLeigh DaBaby Credit: Getty Un violento pleito ha estallado entre el popular rapero DaBaby —quien actualmente se encuentra en los cuernos de la luna por su dueto con Dua Lipa "Levitating"— y su pareja, la rapera de sangre dominicana Danileigh. En un video que circula en redes se escucha la voz del cantautor originario de Carolina del Norte (y cuyo nombre real es Jonathan Lyndale Kirk) mientras graba a su pareja tumbada en una cama y tratando de alimentar con una botella a la hijita de ambos, nacida en agosto pasado. El rapero exclama "hago esto por mi seguridad", mientras que la cantante —originaria de Miami y cuyo nombre de pila es Danielle Leigh Curiel— intenta bloquearlo para que la deje seguir alimentando a la bebé. "Whatever Bi**h" responde ella cuando ve que DaBaby no deja de grabarla. Posteriormente, y según reportes del portal TMZ, el cantautor le llamó a la policía a su pareja, alegando que ella "le pegó y lo persiguió como en una escena salida [de la película] Fatal Attraction", según él exclamó posteriormente en sus redes. "¡Qué triste que esta sea la forma en la que ustedes vean a mi bebé por primera vez!", exclamó por su parte DaniLeigh en su cuenta de Instagram. "Si haces hijos, te tienes que encargar de tus tijos", exclamó él por medio de este video que circula en redes. Algunos seguidores le preguntaron que por qué nunca había hablado del embarazo de su pareja. La rapera DaniLeigh mostrando su pancita de embarazo en julio pasado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pleito habría ocurrido este domingo en el hogar que ambos compartían en Carolina del Norte. De acuerdo con TMZ DaBaby y DaniLegih habrían mantenido una relación intermitente durante años.

Pleitazo entre DaBaby y la rapera de sangre dominicana DaniLeigh: la acusa de agresión física

