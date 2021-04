Cynthia Klitbo y Rey Grupero revelan las razones de su ruptura sentimental Tras presumir su amor públicamente, hace unos días Cynthia Klitbo y Rey Grupero terminaron su romance de manera inesperada ¿qué sucedió? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En octubre de 2020, Cynthia Klitbo presumió por todo lo alto su romance con Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero; incluso, hace solo un par de semanas aseguraban estar más unidos que nunca. Sin embargo, de manera repentina anunciaron su separación; ahora, cada uno, revela las razones de esta ruptura. "Lo dije claramente: nuestros tiempos y nuestras agendas están muy complicadas para estar juntos", advirtió Cynthia Klitbo al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Me quedo con lo bonito que tuvo en mi relación. Es una persona muy linda, que respeto mucho y no tengo nada malo que decir". Respecto a los rumores que aseguran la actriz mantenía económicamente al influencer, ella fue enfática al asegurar que "los comentarios de la gente me tienen sin cuidado"; aunque reitera que encontró un soporte en su expareja. "No está padre porque lo dejan en un lugar muy feo, cuando muchos periodistas saben y vieron que me apoyó en muchos sentidos", mencionó. Respecto a una reconciliación, Cynthia Klitbo dijo que "esas cosas se hablan entre dos personas, no entre más". Cynthia Klitbo y Rey Grupero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi corazón es de Cynthia, estoy enamorado de Cynthia, pero no se puede", Rey Grupero Por su parte, Rey Grupero descartó los rumores de una infidelidad, violencia o de vivir del dinero de la actriz. "No hay ninguna persona, no hay nadie. Mi corazón es de Cynthia, estoy enamorado de Cynthia, pero no se puede", reveló a dicha emisión. "Nunca he sido violento con Cynthia ni con nadie", advirtió. "Cuando uno trabaja nunca te falta de comer. No me falta el dinero, soy una persona que trabaja". Para Luis Alberto Ordaz solo hay cariño hacia Cynthia Klitbo a quien considera "es una mujer fantástica" y reconoce que "me enseñó muchas cosas que no sabía". "Fue una ruptura muy fuerte, creo que di todo, me esforcé en todo, hice todo lo que pude; si la relación no dio para estirar más, no sé", confesó. "Quedamos en términos bonitos, padres. Siempre va a existir un momento en mi mente para Cynthia, una parte de mi corazón para Cynthia. Aunque es difícil porque estábamos muy apegados, me siento tranquilo, no siento algún remordimiento, no siento algo malo. Al contrario, terminó porque era el tiempo para terminar".

