Cynthia Klitbo vivió un "duelo" de 20 años para superar a Francisco Gattorno Si bien ahora la actriz mexicana Cynthia Klitbo puede hablar con normalidad de su antigua relación con el cubano Francisco Gattorno, lo cierto es que el "duelo" por su separación le costó unos 20 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cynthia Klitbo Credit: Instagram / Cynthia Klitbo Si bien en estos momentos la actriz mexicana Cynthia Klitbo puede hablar con normalidad de su relación con el actor cubano Francisco Gattorno, lo cierto es que el "duelo" por su separación le costó unos 20 años. Así lo confesó Klitbo en una reciente entrevista que ofreció en una alfombra roja en México, donde también habló de cómo ha vuelto a conocer el amor luego de tantos años. "Yo tuve un duelo de casi 20 años por alguien que ustedes conocen", dijo la actriz, refiriéndose al cubano, quien le fue infiel en variadas ocasiones. Cynthia Klitbo Credit: Mezcalent "Cuando descubrí la verdad y volví a hablar con él, me di cuenta de que no valió la pena", sostuvo. "Y uno no puede llorar tanto porque entonces evitas que entre lo nuevo y no sabes qué te va a deparar la vida", agregó. No obstante, siempre que llueve escampa y la villana de las telenovelas ha encontrado el amor en el actor Juan Vidal. "Siempre llega algo mejor y ahorita me llegó lo más bonito de mi vida", dijo. Cynthia Klitbo y Juan Vidal Gil Cynthia Klitbo y Juan Vidal Gil | Credit: Cynthia Klitbo/Instagram Aunque la relación entre ambos ha sido muy criticadas porque Vidal tiene 44 años y Klitbo 54, la actriz insiste en que se siente sumamente feliz y no prefiere a los hombres de su edad. "Si los de mi edad ya no funcionan, ¿por qué me tengo que quedar ahí? No me gustan los pelones", reconoció. "Ni los señores panzones, y yo me cuido para poder tener un hombre que a mí me guste. ¿Por qué me van a gustar las carcachas, si puedo traer un último minuto?", sostuvo. Francisco Gattorno Credit: Mezcalent Klitbo conoció a Gattorno en 1995 en las grabaciones de la telenovela La dueña. No obstante, su matrimonio estuvo repleto de incidentes e infidelidades, según la actriz. "Me pintó el cuerno, pero muchas veces […] Cuando nos separamos fue porque él estaba esperando bebé con otra chava. Que yo lloré muchos años, pero ahora digo 'qué buena onda que se lo llevó'", dijo la actriz en Confesiones en 2019. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos Gattorno mantiene una relación sentimental con Adamarys Espinosa, quien le pidió recientemente matrimonio al cubano durante un programa en vivo.

