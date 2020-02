Cynthia Klitbo inquieta a sus fans con esta imagen encamada en un hospital La actriz ha impactado a todos tras publicar una imagen en la que luce absolutamente irreconocible. ¿A qué se debe esta radical transformación? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Madre mía! Con Cynthia Klitbo no ganamos para sustos. Después de verla golpeada y con moratones por toda su cara, ahora vuelve a dejarnos sin palabras con una imagen en la cama de un hospital bastante preocupante. Pero que no cunda el pánico, ella está bien, son solo exigencias del guión. Eso sí, la transformación física ha impactado, incluso preocupado así de primeras a algunos de sus seguidores. Visiblemente aviejada y recibiendo oxígeno artificial, Cynthia nos da una adelanto de cómo se verá en su nuevo proyecto para el que debía llevar a cabo esta lograda caracterización. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nuevo personaje, socorro”, escribía la actriz de 52 en clave de humor sobre este look moribundo, que después de una buena explicación ha calmado a todos. Y es que hay que reconocer que así de primeras da miedo, mucho. Pero de eso se trata ser actriz, ¿no? Meterse en el papel y darlo todo. Con Cynthia no puede ser de otra manera, nos tiene acostumbrados a entregarse en cuerpo y alma a cada uno de sus trabajos y por eso la admiramos. No hace tanto también la veíamos en unas condiciones poco agradables, golpeada y maltratada, con sangre por todos lados. ¡Pobrecita, no gana para sustos! Igualmente se trataba de una caracterización para su personaje de Carmen en la nueva serie del Güero Castro, Médicos. Sabiendo que todo queda reducido a la ficción, nos quedamos más tranquilos y también con las ganas de verla en acción y dándolo todo. ¡Gracias Cynthia! Advertisement

