La pandemia del coronavirus ha hecho que se impongan una serie de medidas para prevenir los contagios; por ello, Cynthia Klitbo se dispuso a seguirlas cuando tuvo que salir, de manera obligada, de su cuarentena. Lo que la actriz no esperaba fue la agresión que sufrió por intentar mantener la sana distancia como corresponde. "Mi asistente y yo fuimos a la carnicería a comprar la carne de todo el mes para evitar salir y estaba respetando la distancia con la gente", explicó Klitbo a la agencia mexicana Notimex. "De repente llegó un cuate [un hombre] y se coló [en la fila]. Le dije 'oye, estamos haciendo fila, pero guardando distancia' y entonces me respondió 'no te vayamos a contagiar vieja fifí'. Y le digo 'no es por el contagio, es que hay que seguir las normas que está enviando la Secretaría de Salud". RELACIONADO: Cynthia Klitbo inquieta a sus fans con esta imagen en cama en un hospital Image zoom Pese a la explicación de la intérprete de Carmen Miranda en la teleserie Médicos, línea de vida, esta persona hizo caso omiso a su explicación. "Me mandó a la goma, entonces el carnicero me dijo 'no se preocupe, la voy a atender primero de todos modos' ", agregó. "La verdad si me asusté porque el tipo fue bastante agresivo, porque llegué y ya estábamos en la fase de usar cubrebocas y tomar sana distancia. Había gente grande, había familias con niños y decía en la carnicería: por favor tomar sana distancia". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cynthia Klitbo sugiere que haya apoyo entre las personas para protegerse de los contagios. "A mí no me causó mayor ofensa, me dio tristeza y le dije '¿qué tal si la que tiene la COVID-19 soy yo, señor?' y al señor le cambió la cara", relató. "Hay que tener conciencia, no solo por uno, también cuida a los demás, el personal médico, el policía, el barrendero".

