Cynthia Klitbo se defiende de críticas por la notable diferencia de edad con su pareja La actriz mexicana no está dispuesta a que critiquen su noviazgo con 'Rey Grupero' solo por ser 20 años mayor. "Soy una mujer muy evolucionada para esta época", dijo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cynthia Klitbo acaparó este martes los titulares de los principales medios de comunicación de información de espectáculo tras confirmar por medio de su perfil de Instagram su romance con 'Rey Grupero', un polémico y famoso youtuber que le ha devuelto la ilusión en el amor a sus 53 años. Tras el revuelo generado por la noticia debido a la notable diferencia de edad que existe entre ambos –se llevan aproximadamente 20 años–, la actriz de exitosas telenovelas como Teresa y Vino el amor no dudó en defender a capa y espada su historia de amor con el youtuber. Image zoom Cynthia Klitbo y Rey Grupero | Credit: Mezcalent; Instagram Rey Grupero "¿Por qué no le preguntan a los señores grandes cuando les llevan a una chava? El problema es que yo soy mujer. Pero, ¿qué creen? Soy una mujer muy evolucionada para esta época y no voy a dejar que critiquen mi diferencia de edad", dejó claro Klitbo a través de un audio que hizo público el programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese mismo audio, la actriz también compartió algunos detalles de cómo se dio su noviazgo con 'Rey Grupero' y avanzó los planes profesionales que se traen entre manos. "Nos conocimos hace un mes y medio y desde entonces no nos hemos separado", aseguró. "Estamos supercontentos, de hecho él ya está coproduciendo conmigo mi programa y viene una bomba para él que voy a estar en una producción de él", adelantó Klitbo, quien tiene cerca de medio millón de seguidores solo en Instagram, donde se dejó ver en la cama con su galán. ¿Pero qué opina su hija adolescente de su nueva relación amorosa? "Hablé con ella y le dije: 'Sabes qué, yo creo que esto sí va a ser en serio entonces tú sabes que aquí no entra nadie [a su casa], pero nosotros estamos aspirando a ser una pareja seria'", compartió la actriz en una entrevista para el programa Aquí contigo de El heraldo de México. Image zoom Rey Grupero, Cynthia Klitbo y su hija | Credit: Instagram Rey Grupero; Mezcalent; Instagram Cynthia Klitbo "Está bien mamá ya te hacía falta", fue la respuesta que recibió de su primogénita. "Mi hija lo adora, imagínate vive en Disneyland con ella porque él es muy chistoso", aseveró.

