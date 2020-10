Close

Cynthia Klitbo se deja ver en la cama desnuda junto a polémico youtuber "Lo que se ve no se juzga", escribió la actriz mexicana a través de las redes sociales junto a la sensual foto. "Querían saber si salgo con Cynthia, sí y la neta está delicioso", dijo por su parte el susodicho. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cynthia Klitbo siempre ha sido una mujer directa, que dice las cosas como son, sin rodeos, y esta vez no ha sido la excepción. Luego de que una revista ventilara en su más reciente portada que está muy enamorada de un hombre 20 años más joven que ella, la reconocida actriz de telenovelas no dudó en publicar en las redes sociales una sensual foto con el susodicho. "Lo que se ve no se pregunta", escribió la intérprete de 53 años junto a la imagen en la que aparece desnuda, recostada sobre la cama, en compañía de su 'enamorado'. El 'galán' de Klitbo se hace llamar artísticamente el 'Rey Grupero' y es un famoso youtuber que recientemente fue noticia a raíz de que le robara un beso en la boca a Lucía Mendez, quien reaccionó propinándole una cachetada al grito de: "¡Oye! ¿Qué te pasa?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El youtuber también compartió a través de su perfil de Instagram, donde lo siguen más de 200 mil personas, la imagen que publicó Cynthia, en su caso acompañada del siguiente mensaje: "Déjate llevar que la vida es una sola, no importa quién critica, importa quién te ama. Date la oportunidad de ser feliz, brinca, baila, sonríe, besa, emociónate como niño que esta vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones, no de los que se quedan en la barrera juzgando y diciendo: ‘yo lo haría mejor’. Querían saber si salgo con Cynthia, sí y la neta está delicioso. Bonita noche a todos aunque dudo que superen la mía", escribió. Ni Cynthia ni ‘Rey Grupero’ han dado detalles sobre este supuesto noviazgo, pero a juzgar por las imágenes que compartieron se ve que la relación marcha a las mil maravillas. ¿Será?

