¡Rey Grupero aseguró haber terminado con Cynthia Klitbo y usarla para darse publicidad! "Sé que mucha gente me va a odiar". Las declaraciones que dejaron sin habla a los conductores de un conocido programa de televisión de boca del joven novio de la famosa actriz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Rey Grupero concedió una exclusiva al programa Venga la alegría, el mismo elegido por Cynthia Klitbo para hablar por primera vez de su relación con él a finales del pasado mes de octubre, para dar una noticia muy diferente: que había roto su relación y que en realidad sólo estuvo junto a la famosa actriz… ¡Para darse publicidad! El polémico influencer no dudó en colgar la impactante entrevista en sus redes: “Toda relación llega a su fin”, escribió bajo el enlace al video. “Espero puedan comprender mi postura y que soy un ser humano. Espero que me puedan disculpar”, avisó para que no le juzgaran sin escuchar su versión de los hechos. Image zoom Credit: IG/Cynthia Klitbo En el clip puede verse cómo incluso los conductores del programa, Flor Rubio y Horacio Villalobos, reaccionan impactados ante sus declaraciones. “Como Vds. Saben soy una figura muy polémica y me encanta meterme en problemas. Hace tiempo abrí mi corazón y les platiqué de mi relación con Cynthia Klitbo. Una mujer que me abrió las puertas de su vida, pero lo que Vds no saben es que dimos a conocer la relación porque una revista amarillista quería lincharnos mediáticamente”, anunció con voz seria. “De ahí se desató la historia de amor… Pero la semana pasada ya no pude más y dije toda la verdad”. Image zoom Credit: IG Cynthia Klitbo A continuación compartió imágenes de la entrevista con Venga la alegría en el que la reportera le agradeció su videollamada antes de que él soltara la sopa. “Yo con Cinthya sí tuve un click, más bien lo tomé como una buena oportunidad para crecer porque mi carrera ya estaba tirada. Sé que mucha gente me va a odiar. No hay amor de mi parte hacia ella…” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la pregunta de que si no comprendía que ahora perdería toda credibilidad, él contestó rotundo: “Creo que sí, pero es el riesgo que decidí tomar. Es mejor eso que soportar a Cynthia”, dijo sin parpadear. Image zoom Credit: IG/Rey Grupero/Victor Chavez/WireImage Después de que los presentadores no lograran salir de su asombro y le dijeran que lo que estaba haciendo era muy “feo”, él aseguró: “Creo que en esta vida a todos nos rompen el corazón y si le toca a ella, pues ni modo, ¿no? Ya no aguanto, quiero regresar con mi pareja”. “¿O sea que tenías otra pareja?” preguntó con estupor Villalobos. Cuando los conductores estaban al borde el infarto, se escucha la voz del joven que conquistó el corazón de la Klitbo: “¿Vds. también se la creyeron, verdad mis chiquitines? Ya saben que soy un gandalla”, y aseguró que se había puesto de acuerdo con la productora del programa para gastar una inocentada a sus conductores. ¡Qué bárbaro!

