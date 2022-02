Cynthia Klitbo revela que "me quise suicidar" Una fuerte experiencia personal ocasionó que Cynthia Klitbo tomara una fuerte decisión para terminar con su vida y lo intentó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Cynthia Klitbo tenía 23 años se casó con el actor Jorge Antolín, con quien ya vivía. Sin embargo, nunca imaginó que esa pareja sentimental le ocasionaría una daño emocional tan fuerte, que la actriz tuvo un intento de suicidio. "Acabé con una bulimia involuntaria y me quise suicidar. Porque ya no le encontraba remedio a mi vida. Estaba en una depresión muy grande porque además el novio que tenía me menospreciaba", explicó en entrevista con Mara Patricia Castañeda (YouTube). "[Jorge Antolín] no me dejaba trabajar, me dijo que ya no podía hacerlo porque el famoso tenía que ser él, si era el hombre", reveló. "Viví encerrada unos añitos bajo llave". De acuerdo con la protagonista de la serie Junta de vecinos, el actor le pidió matrimonio para cuidar su reputación porque había sido captada con otros colega y un exnovio; sin embargo, no estaba enamorada de él. "Llegué de trabajar y Antolín me dijo 'me voy a casar contigo, para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil, una barragana', que vives en pecado mortal, casi, casi", relató. Sin embargo, todo eso implicó una vida de infierno para la intérprete de Carmen Menchaca de Miranda en la teleserie Médicos, línea de vida porque su exmarido le causaba daño psicológico y la mantenía encerrada para evitar que se enterara de su doble vida. "No sé si decirlo, pero, creo, que Antolín tenía muchísimo miedo. No quería que me enterara de su [bisexualidad]. Una vez lo fue a buscar el cuate [novio] a la casa y mi mamá estaba ahí, ella se dio cuenta", explicó. Cynthia Klitbo Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a su madre, la actriz pudo terminar con esta relación porque recibió ayuda profesional. "[Salí de esa situación] con psicólogo porque mi mamá se dio cuenta. El día que me desperté en el hospital y vi que estaba viva, en lugar de estar contenta me dio una depresión", concluyó. Años después, Cynthia Klitbo se reencontró con Jorge Antolín, quien trató de humillarla, pero lo enfrentó y él desapareció de su vida.

