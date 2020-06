Cynthia Klitbo revela que intentó suicidarse ¿por qué? Los sufrimientos que tuvo Cynthia Klitbo en una etapa de su vida fueron tales, que la actriz tuvo un intento de suicidio ¿qué pasó? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Cynthia Klitbo atravesó por una difícil etapa en su vida a causa de una relación tóxica. Ante su desesperación, la actriz trató de solucionar sus problemas y tomar la puerta; así, intentó suicidarse y sufrió al saber que no había cumplido su objetivo. “En mi caso, terminé con un frasco de cien exotales [pastillas]”, reveló Klitbo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Desperté dos días después en un hospital y, lejos de sentirme agradecida por estar viva, me puse a llorar como loca porque estaba viva”. RELACIONADO: Cynthia Klitbo podría tener otra vez romance con Francisco Gattorno Image zoom Mezcalent.com La intérprete de Adela Silva en la telenovela Cachito de cielo, asegura que la decisión se tornó insoportable comenzó a tener síntomas físicos que, incluso, la llevaron a estar hospitalizada para recuperarse. “Ya se habían dado cuenta que no me podían ir a visitar ni mis hermanas, que vivía encerrada. La única que entraba [a su casa] era mi madre y una amiga le caía bien [a su entonces esposo]. De ahí en fuera, no podía tener contacto con el mundo exterior”, explicó. “Vivía en un estado de depresión constante, padecía una especie de bulimia por la angustia, por la ansiedad”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a su madre, Elisa Gamboa Muñoz, quien falleció en 2014, logró salir adelante porque le dio las herramientas que le ayudaron a terminar con ese tipo de maltrato. “Vi que no me iba a salir de esa situación, porque no veía para donde. Porque, aparte, tú te sientes culpable. Algo pasa, porque el perpetrador, generalmente, hace sentir que tú estás provocando que eso pase”, agregó. “Mi mamá se da cuenta de esto, con mi amiga, y me llevan a una terapia, que le agradezco mucho porque ella me fortaleció para salir de esa situación”. Cynthia Klitbo aconseja a quienes sufren una situación así, que busquen ayuda. “El amor no duele, el amor golpea, no encierra, el amor no subyuga”, concluyó.

Close Share options

Close View image Cynthia Klitbo revela que intentó suicidarse ¿por qué?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.