Cynthia Klitbo revela que fue violada más de una vez cuando era una adolescente “Desperté toda vomitada”. La actriz mexicana y novia del Rey Grupero contó varios episodios terribles y dolorosos de su adolescencia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Cynthia Klitbo reveló que fue víctima de abuso sexual en varias ocasiones cuando apenas era una adolescente. Durante un encuentro con la prensa tras regresar a su país natal desde Perú, la reconocida villana de telenovelas contó que un novio la llevó a una fiesta cuando tenía 14 años y que allí se aprovecharon de ella. "A mí llevaron a una fiesta con sus amiguitos [del novio] que eran más grandes, que eran como de 16, 17 años y yo desperté toda vomitada, estaba bronco aspirando, desnuda y rodeada de todos estos chavos, entonces eso se da muchísimo y a mí me pasó más de una vez. Yo he sido una mujer violada, varias veces", aseguró la artista de 54 años. "Yo nunca supe qué me hicieron, entonces como 3 años después, cuando yo empecé a ser famosa, este cuate Beto me habló y me pidió una disculpa. Pero cuando uno ya es adulto y te cae el veinte de lo que sucedió y la verdad es que fue desgraciado", agregó la actriz y novia del Rey Grupero. Sobre por qué no denunció a sus presuntos agresores, dijo que en ese momento no existían los movimientos ni la conciencia sobre el tema como lo hay ahora, además de que tenía miedo de las repercusiones. Asimismo, Klitbo señaló que también ha sido víctima de acoso por parte de políticos y que incluso la intentaron vender al inicio de su carrera artística. Contó que cuando estaba en proyecto de hacer un álbum musical con 16 años, se subió a un avión con la idea de ir a Houston y luego se enteró que iba a donde "un señor que no tenía nada que ver con el disco" y que, afortunadamente, no pasó nada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Dora Perdomo de Garza en la teleserie El dragón también explicó que a los 14 años también tuvo relaciones sexuales con su profesor de ballet de 28 años. Muchos años después –continuó– se dio cuenta de que también él se aprovecho de su vulnerabilidad y de la ausencia de sus padres. "Y no tenía una imagen paterna. Claro, tuve relaciones sexuales con él, después de dos o tres veces me mandó al diablo y muchos años después se lo pude decir: 'Tú abusaste de mí porque lo que tú hiciste no se le hace a una puberta porque tú eras un adulto'. Mi recomendación a las mamás, no deje a sus hijos solos, los hijos no tienen porqué estar solos", sostuvo.

Share options

Close Login

View image Cynthia Klitbo revela que fue violada más de una vez cuando era una adolescente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.