Cynthia Klitbo le responde directo a Niurka Marcos tras nuevos ataques Luego de los comentarios de Niurka Marcos en contra de Cynthia Klitbo por defender a Juan Vidal, la actriz no se queda callada y responde claro a los señalamientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Cynthia Klitbo mantuvo una relación sentimental con Juan Vidal, asegura que fue víctima de diversas vejaciones y maltratos psicológicos por parte del actor; incluso, reveló que le prestó dinero que no quería devolverle y entabló un proceso legal. A partir de que Niurka Marcos inició un romance con el también modelo, se ha convertido en su defensora y ha comenzado una guerra contra la intérprete de Carmen Menchaca en la telenovela Médicos, línea de vida. Sin embargo, esta última no se queda callada y sin decir nombres, responde de manera directa a partir de las críticas en su contra. "El que se acuesta con una leona, mi vida, sabe que ronca. Si a usted no le gusta, pa' qué tiene casa, Y se los digo, sí ronco, porque soy una leona y las leonas roncan, gruñen, pero también protegemos, cazamos, proveemos, somos protectoras. Prefiero verme como una mujer fuerte y aguerrida que como una tarada", advirtió en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram. "Las cosas se deben de denunciar y yo denuncie. Y lo hago porque quiero que otras mujeres no se queden calladas". Cynthia Klitbo está convencida que los ataques en su contra no van a manchar su trayectoria profesional y confesó que cuando tenga una nueva pareja sentimental será alguien sin problemas de agresión u otro tipo. "42 años de trabajo no se tumban tan fácilmente. Es muy decir que una persona tiene, conduce, hace", enfatizó. Cynthia Klitbo, Niurka Marcos Cynthia Klitbo, Niurka Marcos | Credit: Medios y Media/Getty Images; Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "42 años de carrera artística no se hacen ni entre drogas, ni entre alcohol. ¿Fiestera? Híjole, me encanta la fiesta, aunque en este momento decidí que cualquier tipo, no de fiesta, pero quiero estar más cerca de Dios", continuó "La siguiente persona que llegue a mi vida quiero que sea una persona sana y estoy haciendo todo lo posible por ser muy, muy sana; así que, por el momento, no estoy bebiendo ni una sola copa de alcohol para callarle la boca a otras persona".

