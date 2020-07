Cynthia Klitbo recibió propuestas de matrimonio para ayudarla en mala situación económica Cynthia Klitbo revela las reacciones que la gente ha tenido ante sus supuestos conflictos económicos. La actriz confiesa estar muy sorprendida y halagada. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Cynthia Klitbo estuvo en el ojo del huracán tras mal interpretarse una de sus declaraciones. La actriz informó que por la pandemia y el haber perdido su exclusividad con Televisa sus ingresos habían disminuido, pero que estaba dispuesta a trabajar, si fuera necesario, limpiando casas para sacar adelante a su hija y a las personas que le ayudan cuando su situación financiera fuera terrible. Al creer que la intérprete de Carmen en la teleserie Médicos, línea de vida, estaba en bancarrota hubo quienes le propusieron matrimonio y pretendían mantenerla. “He recibido varías propuestas matrimoniales”, reveló Klitbo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “No faltaron los fans divinos [tratando de ayudarla]” RELACIONADO: Cynthia Klitbo desmiente estar en bancarrota Image zoom Cynthia Klitbo Mezcalent Pese a la curiosa situación, a la actriz no le pareció mal conocer a sus pretendientes y bromeó con la posibilidad de encontrar en alguno de ellos a un nuevo romance e incluso, hasta un marido. “‘Usted cásese conmigo y no le va a faltar nada reina’; entonces, estuvo muy padre. [Pienso] ‘¿qué le contesto?’; porque, de repente, si estoy tentada, así de ‘¿estará guapo?’. Será que el quinto, que no es quinto malo [esposo]”, comentó con una evidente sonrisa. “A mí me da pena, yo no sé qué hacer. Como le digo ‘a ver mándame tu foto’, se va a ofender”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Dora Perdomo de Garza en la teleserie El dragón también dio a conocer que muchos fanáticos se han portado muy solidarios con ella y le ofrecido desde trabajo, hasta un lugar donde vivir. “Un señor me dijo ‘señora véngase, aquí tenemos un rancho. Nosotros le damos un pedazo de tierra y aquí entre todos sembramos y donde come uno, comen todos’”, relató. “Me hizo darme cuenta qué hay gente que, incluso, si conocerla me brindó su apoyo y su cariño. Entonces, siendo bien bonito”. Cynthia Klitbo reiteró que su situación económica es estable porque ha sido prevenida.

Close Share options

Close View image Cynthia Klitbo recibió propuestas de matrimonio para ayudarla en mala situación económica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.