Cynthia Klitbo reacciona a los fuertes insultos de su hija: "Le entró la loquera" Elisa Fernanda la tildó de “homofóbica, racista y clasista” y ahora la actriz explica qué fue lo que sucedió. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que su hija Elisa Fernanda la tildara de homofóbica, racista y clasista en las redes sociales, Cynthia Klitbo rompió el silencio para explicar por qué discutieron. En una entrevista telefónica con los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Jessica Gil Porras, la polémica actriz mexicana de 53 años contó que ambas tenían un desacuerdo sobre el uso de “elle” como un pronombre personal para quienes no se identifican con un género binario. Image zoom “Mi hija y yo estábamos discutiendo de la famosa palabra que ya está aceptada en la lengua castellana que es 'elle'. Entonces ya no son ellos, ya no son ellas, ahora existe la palabra 'elle'.", contó. "Entonces como yo he estudiado mucho teatro clásico y me gusta el español, yo no estoy de acuerdo en que se adapten palabras porque se va desfigurando el idioma”. Agregó: “Entonces le dije, ‘pues ya no va a haber caballeros’. Porque ella está muy clavada con la equidad -porque así la eduqué- y entonces mi hija fue y subió que no quería que la compararan conmigo porque yo era homofóbica, clasista y racista”. La intérprete de Leonora Ruiz de Oropeza en la telenovela Hijas de la luna consideró que el comportamiento de su hija de 14 años corresponde a su edad y la etapa de la pubertad en la que se encuentra. Aseguró que no se enteró de que su hija estaba molesta hasta que se vio el escándalo que se creó en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El problema es que a mi hija le entró la loquera y fíjate que en las redes cuando uno tiene fans ellos no lo tomaron tan tranquilos. A mí la tristeza que me dio fue darme cuenta de que pasó esa etapa y que empieza a tener sus propias ideas que a veces pueden estar equivocadas y a veces no”, dijo. “A mí me sorprende que ya entró de lleno a la pubertad y ahora lo que decimos los papás no es del todo la ley”. En su ya famoso mensaje del pasado 30 de diciembre, Elisa pidió que no la comparen con su mamá. “Así que, por favor, dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista”, escribió la adolescente dejando helados a sus seguidores. Al día siguiente del escándalo, llegó la calma y la joven, quien se declara pansexual en su perfil, se retractó y pidió perdón a su madre. “Pido una disculpa pública por lo que comenté sobre mi madre, estaba molesta con ella porque tuvimos una discusión", escribió arrepentida. "Es una mujer comprensiva y buena, tenemos diferentes ideales, pero no es una mala persona".

