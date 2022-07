Cynthia Klitbo reacciona a los comentarios en su contra que ha hecho Niurka Marcos Niurka Marcos ha hecho fuertes señalamientos en contra de Cynthia Klitbo por el conflicto que la actriz mantiene con su ex, Juan Vidal, quien ahora está en una relación con la vedette. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Cynthia Klitbo concluyó su romance con Juan Vidal, salieron a la luz los conflictos por los que atravesó la actriz por parte de su pareja como el maltrato psicológico y los préstamos que le solicitó; incluso, la famosa interpuso un proceso legal por esa situación. Cuando el también modelo ingresó a La casa de los famosos inició un romance con Niurka Marcos, quien al salir del reality arremetió contra la primera y le hizo diversos señalamientos negativos en pro de defenderlo. Ahora, es la intérprete de Isaura Henderson de Arizmendi en la telenovela La mujer de nadie quien reacciona ante los comentarios de la vedette. "Cada quien y, sin juzgar, tiene una forma de profesión. Soy una primera actriz y a mí, a pesar de que soy chistosa, dicharachera y me encanta echar relajo, la verdad es que soy una dama. Entonces, no tengo nada que ver porque sería como ponerme al mismo nivel; sin criticar, pero no vivo de ese tipo de escándalo. Que Dios la bendiga", advirtió Klitbo a los medios de comunicación. "Nunca me he metido con [Niurka], ni lo haré. Y de hecho es una persona, que aunque diga que no me conoce, sabe que sí y la quiero bien, y siempre, cuando ella necesite, voy a estar siempre ahí para ella". Cynthia Klitbo fue enfática y cerró el tema definitivamente. Tampoco quiso mencionar nada respecto a la situación legal que ha interpuesto en contra de Juan Vidal y prefiere enfocarse en sus asuntos profesionales y el cuidado de su hija. "No tengo nada más que decir al respecto porque es darle foco a una persona. A mí me gusta mucho mi carrera como para tener un árbol de navidad lleno de esferas", expresó. Cynthia Klitbo y Niurka Marcos Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tengo permitido hablar del asunto por los juzgados y, además, hay cosas de mi vida privada que si me gusta hablar como mi hija, las cosas lindas; pero hay cosas que solamente empañan una profesión y cuido mucho mi trabajo porque estoy muy enamorada de mi carrera, y tiene muchos años por delante", comentó. "Entonces no puedo tocar el tema, ni me interesa tocarlo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cynthia Klitbo reacciona a los comentarios en su contra que ha hecho Niurka Marcos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.