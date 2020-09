Cynthia Klitbo podría pagarle una cirugía estética a su hija Cynthia Klitbo revela la razón por la que está dispuesta a aceptar que su hija se someta a un procedimiento de esta naturaleza. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La única hija de Cynthia Klitbo, Elisa Fernanda, el 2021 cumplirá 15 años. Ante ello, la joven está considerando que, en lugar de realizar una gran fiesta para celebrar este aniversario, podría optar por una cirugía estética de nariz como regalo de cumpleaños. La actriz apoya por completo a su hija y le pagará la intervención quirúrgica si así lo desea. “A ver qué es lo que quiere [de regalo para sus 15 años] porque cambia de opinión. Primero [dice que] quiere un viaje, luego se quiere operar la nariz, luego se quiere ir a no sé dónde, luego quiere fiesta”, advirtió Klitbo a los medios de comunicación. “Yo me operé la nariz y si a ella le acompleja tanto, pues que se opere. Finalmente, la que va a ser feliz y le va a dar seguridad es a ella; entonces, pues a ver”. RELACIONADO: Cynthia Klitbo desmiente estar en bancarrota Image zoom Cynthia Klitbo Mezcalent La intérprete de Socorro en la telenovela Como tú no hay dos, confiesa sentirse muy afortunada porque su primogénita es “una muy buena niña” y como madre “me siento orgullosa porque no imaginé que podría criar una niña así”. “[Elisa] es una hija espectacular y, la verdad, no tengo ninguna queja de ella. Mi hija ya está en la adolescencia desde hace como dos años, sin embargo, sigue siendo una niña espectacular”, reveló. “Es súper disciplinada. Ni siquiera tengo que ponerme el despertador, ella solita se levanta, hace su tarea. No es una niña latosa, no es noviera, no tiene mil amigas. Le gusta mucho estar en su casa, le gusta mucho leer. Es una chica muy intelectual, anda metida en los movimientos feministas. Es una niña con consciencia, así se le educó”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cynthia Klitbo considera que parte de la madurez de su hija se debe a que pueden conversar abiertamente sobre cualquier duda que Elisa tenga sin importar la complejidad del tema. “No tengo problemas, en absoluto, de comunicación con ella”, mencionó. “Soy mamá bastante exigente, pero también soy muy amorosa”.

Cynthia Klitbo podría pagarle una cirugía estética a su hija

