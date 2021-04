Cynthia Klitbo desmiente que su joven novio esté con ella por interés económico

"Afortunadamente, tengo quien me hace el quite [quien me ayuda con los gastos]. Gracias a Dios, [le digo a Rey Grupero] 'flaco, oye flaco [necesito dinero]' y [él responde] 'ya conseguí toma'", confesó. "Me siento muy contenta porque, por ejemplo, la colegiatura y la inscripción [le digo a Rey Grupero] 'es que no me alcanza la tarjeta' y me da. De verdad, es un hombre solidario; que sí trabaja, las redes sí le dejan lana. Entre los dos vamos sacando la casa y eso me hace sentir más relajada porque ya no jalo sola la rienda".