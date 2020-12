Close

“Racista, clasista…” ¡Las perlas que dedicó la hija de Cynthia Klitbo a su mamá! No todas las relaciones entre mamá e hija fluyen bien: la de Cynthia Klitbo y Elisa pasa por su peor momento. ¡La adolescente explotó contra la actriz y estos fueron los motivos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elisa, la intrigante hija de Cynthia Klitbo, tomó a sus catorce años las redes para pedir que no le comparen con su mamá, después de una pelea que debió ser sonada. La adolescente, quien se declara pansexual en su perfil, compartió su comentarios en los stories de Instagram donde llamó de todo, menos bonita, a la famosa actriz. Físicamente, la adolescente es muy parecida a su madre. La última compartió estas dos fotos comparativas para dar fe de ello: Pero después de que su hija le presumiera esta semana que ya tenía un alto número de seguidores en su red de Tik Tok, la comunicación se quebró entre ambas a causa de una conversación que la jovencita hizo pública en sus historias. “Es triste que la persona que más debería apoyarte sea la que más odio te tira… Hoy muy emocionada fui a contarle a mi madre que llegué a los 58 mil seguidores in Tik Tok”, escribió. “Te han de seguir puros señores cochinos y gente de tu escuela, sino quién más te seguiría”, le dijo al parecer su mamá sin mucho tacto, preocupada por las redes de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “También me dijo que en mi generación no iba a haber buenos hombres porque todos iban a ser ‘elles’, que cómo íbamos a ser tan liberales, iban a ser como yo…”, aunque su mamá tampoco está exenta de polémica por culpa de su relación con el Rey Grupero. Image zoom Credit: IG Elisa Klitbo “Así que, por favor, dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista”, escribió la adolescente dejando helados a sus seguidores. Image zoom Credit: IG Elisa Klitbo Elisa nació fruto de la relación de Cynthia Klitbo con el coordinador artístico Rubén Lira después de que se conocieran en el programa Bailando por un sueño. Cuando Elisa tenía un año, sus padres se separaron.

Close Share options

Close Close Login

Close View image “Racista, clasista…” ¡Las perlas que dedicó la hija de Cynthia Klitbo a su mamá!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.