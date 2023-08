Cynthia Klitbo fue operada porque estaba "grave" de salud Resultó una sorpresa que saliera a la luz que Cynthia Klitbo tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica por una situación delicada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este miércoles 9 de agosto de 2023, Cynthia Klitbo fue operada debido a que tenía pólipos en el intestino; dicha enfermedad le ocasionó a la actriz que estuviera en una condición delicada de salud. Fue la intérprete de Renata del Río en la telenovela Juego de mentiras quien dio a conocer su situación desde el hospital donde se realizó la cirugía. "Tres meses grave del estómago, finalmente me sacaron pólipos hoy de mi intestino, los van a revisar, bendito sea Dios caí en manos de una gran doctora", explicó Klitbo en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Y pues nada, a punto de darme de alta para seguir la chamba". La famosa concluyó su mensaje con una reflexión y enviando un beso a sus seguidores. "Que bonita en la vida. Cuiden su salud", mencionó. Cynthia Klitbo Credit: Aaron Davidson/TELEMUNDO via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron ante este audiovisual de la artista de 56 años. "Ánimo querida Cynthia, que te recuperes al 100%"; "Qué bueno está bien y todo con tiempo se cura. Todo por su salud. A cuidar mucho su nutrición para estar mejor y mejor"; "Cynthia Klitbo a recuperarse con todo ya que no queremos dejar de verte en la pantalla chica", y "¡¡¡Cuídate muchísimo!!!", fueron algunos comentarios. Poco después, la protagonista de la serie Junta de vecinos no dudó en hacer una broma sobre su salud y dio a conocer otro video bromeando sobre las indicaciones del doctor para su cuidado. Esto provocó la diversión de sus seguidores. "Eres única Klitbo"; "Mi actriz favorita"; "Qué risa. Tu sentido del humor es sorprendente"; "Jajaja, me hizo reír mucho", y "Tu expresión facial la amo", expresaron. Según dijo Cynthia Klitbo, estaba esperando para salir del hospital. Quizá más adelante dé mayores detalles de lo sucedido.

