Cynthia Klitbo estalla por ataques a su hija La actriz Cynthia Klitbo envió un fuerte mensaje a todas las personas que hacen críticas mal intencionadas a su primogénita Elisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras muchos años de buscar ser madre, Cynthia Klitbo se convirtió en madre de una niña, quien lleva por nombre Elisa Fernanda. La ahora jovencita no tiene contacto con su padre; por ello, la actriz se ha encargado del cuidado total. Ahora, alza la voz para hacer frente a los ataques que la chica sufre en redes sociales y envió un fuerte mensaje a los agresores. "Hay personas que disfrutan criticando a mi hija. Y no entiendo como hay gente que puede decir comentarios tan terribles de una niña de 16 años. No lo entiendo", advirtió en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Si decido subir a mi hija cantando y me siento orgullosa de ella, y no les gusta, mejor eviten su comentario. Porque soy una madre orgullos que deseé a esa niña once años y es el mejor regalo de la vida", enfatizó. "Y no me gusta que se metan con ella. Así que evítense sus comentarios porque los bloqueo". La intérprete de Isaura Henderson de Arizmendi el melodrama Mujer de nadie, aprovechó la ocasión para denunciar a otras personas que buscan aprovecharse de su imagen y sacar beneficios afectando a alguien más. "Veo con mucha pena que, hay gente que se dedica a subirse a mis redes para estafar a la gente que me sigue tan amablemente", mencionó. La famosa recibió apoyo de los cibernautas. "Mucha gente debería quedarse callada porque no saben cómo pueden afectar a una personita que apenas va entendiendo de que va todo esto. No le hagas caso a nadie, mándalos por un tubo. Toda esa gente que critica es porque quisiera tener un poquito de lo mucho que tiene la persona a la que atacan", expresó un usuario. Cynthia Klitbo Cynthia Klitbo | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que bien que defiendas a tu preciosa hija. ¡Basta con el bullyng! Y menos con menores de edad"; "Usted y a todas las mamás no nos gusta que nadie se meta con nuestros hijos y gente así habla porque es gratis y aquí escriben porque no tienen nada mejor que hacer que andar jodiendo a los demás siéntase muuuuuuy orgullosa de su muñequita y de usted"; "En serio si no tienen nada bueno que decir mejor ahórrense sus comentarios. Si lo hacen bien o no nosotros siempre estaremos orgullosas de nuestros hijos", y "Haces bien en defender a tú hija bloquea a gente criticona", fueron otros comentarios. Cynthia Klitbo dejó atrás esta situación y ahora prefiere concentrarse en el cuidado de su hija Elisa y en sus diversos compromisos profesionales.

