Cynthia Klitbo se disculpa con Angélica Rivera Luego de que Cynthia Klitbo diera conocer detalles de la relación de Angélica Rivera con su exesposo Enrique Peña Nieto, la actriz le envía mensaje a su gran amiga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Cynthia Klitbo realizó una serie de declaraciones en torno a la relación sentimental de Angélica Rivera con su exmarido Enrique Peña Nieto. La actriz ahora le ofrece una disculpa a su gran amiga por exponer algunos detalles de su vida privada de su gran amiga; lo cual, considera que fue inadecuado. "Pido una disculpa pública [a Angélica Rivera] porque no tenía porqué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más. No voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad", advirtió Klitbo a los medios de comunicación. "Lo que pasa es que, bueno, la quiero demasiado y la defendí; pero ya ahorita ya no voy a hablar más del tema, porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía haberlo hecho". La protagonista de la serie Junta de vecinos también dejó claro, que si bien cometió una indiscreción y no debía haber hablado, no pretende retractarse de lo que dijo porque lo hizo en solidaridad a la exprimera dama mexicana, a la que quiere mucho y de quien ha recibido siempre muestras de su cariño y su apoyo incondicional. Angélica Rivera y Cynthia Klitbo Credit: Cynthia Klitbo Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si dije lo que dije no me arrepiento, fue porque tengo una amistad con ella, y sé que mucha gente la quiere mucho y mucha gente no la quiere, pero ella es mi amiga, y ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años", advirtió. "Entonces, es una amiga que adoro, y no pude evitar salir y defenderla, pero tampoco puedo estar hablando de la intimidad de una amiga todos los días de mi vida, porque no es correcto". Ahora, Cynthia Klitbo quiere dejar atrás esta situación con Angélica Rivera y ahora solo se concentra en sus proyectos profesionales y su vida personal; además, de disfrutar del amor de su pareja sentimental Juan Vidal.

