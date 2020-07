Cynthia Klitbo desmiente estar en bancarrota Cynthia Klitbo habla de su situación económica tras la pandemia que tiene detenida las fuentes de trabajo ¿su situación financiera es grave? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Cynthia Klitbo confesó que la falta de empleos ocasionado por la pandemia de coronavirus había ocasionado una merma en sus finanzas personales; eso desató el rumor de que la situación era más grave y se encontraba en bancarrota. Ante ello, la actriz enfrentó los rumores y aclaró la realidad sobre sus asuntos económicos. “Mis queridísimos fans, seguidores, sé que están súper preocupados por mí”, aclaró Klitbo en su cuenta de Instagram. “No estamos en bancarrota, todavía”. RELACIONADO: Cynthia Klitbo revela que intentó suicidarse ¿por qué? Image zoom Cynthia Klitbo Mezcalent La intérprete de Leonora Ruiz de Oropeza en la telenovela Hijas de la luna, dio a conocer cómo surgió esta desinformación y aclaró que tras declaraciones que realizó al respecto, algunos medios de comunicación “en un momento donde hay pandemia y hay pocas noticias” inventaron que no tenía dinero alguno. “La cuestión es que yo dije que me quedaría y me moriría en la raya con las personas que me ayudan en mi casa y que si fuera necesario llegar hasta a limpiar una casa por ellas”, explicó. “No, se ha dado el caso, gracias a Dios, estamos bien mi hija y yo. Y sí se diera, tengo dos señoras en mi casa que trabajan [conmigo] desde hace mucho y una de ellas, prácticamente, la que crió a mi hija; y con ellas, lo repito, me muero en la raya”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cynthia Klitbo aseguró que hasta el momento se encuentra bien en el aspecto económico y, como otros famosos, se encuentra en espera de que se reanuden las actividades y puede retomar los proyectos que dejó pendientes antes de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial.

