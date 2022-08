Cynthia Klitbo desconoce a Niurka Marcos: "¿Quién es esa señora?" Los conflictos entre Cynthia Klitbo y Niurka Marcos parecen no tener fin. Ahora, la actriz responde a las nuevas agresiones de la vedette. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que los enfrentamientos que desató Niurka Marcos hacia Cynthia Klitbo por defender a su actual novio Juan Vidal siguen vigentes. Ahora, la actriz ha decidido dejar de darle importancia al asunto y, antes los constantes ataques de la vedette, ha decidido no abordar más el tema y hasta la desconoció, tal como lo hiciera la bailarina hace un tiempo. "No sé ni quién es esa señora [Niurka Marcos], ¿tú crees? No sé de qué me hablas", advirtió a los medios de comunicación, en tono de burla. Respecto al proceso legal que está en proceso por maltrato emocional en contra del actor, con quien mantuvo una relación sentimental, aseguró que continúa y el también modelo tiene prohibido acercársele o tener algún tipo de contacto con ella. "Ratifiqué mi denuncia. No tengo ninguna información y es todo lo que les puedo decir porque mis abogados me dijeron que no hablara nada del tema. [Juan Vidal] tiene una orden de restricción, no puede hablar con los medios de comunicación de mí", explicó. Cynthia Klitbo confesó abiertamente que la relación con Juan Vidal le dejó problemas de autoestima y ahora está tratando de recuperarse emocionalmente, al tiempo, que está dedicada por completo a su carrera profesional y al cuidado de su hija. Niurka Marcos y Cynthia Klitbo Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Despiertas sobresaltado, tienes ataques de pánico, te sientes horrible porque estás dándote cuenta que toda tu autoestima, tú juraste que alguien te amaba y de pronto te ves a ti misma como 'qué sola estaba que fingí que me quería'; y te entregas", confesó. "Entonces, ahorita no pienso ahorita en absoluto en eso [el amor]".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cynthia Klitbo desconoce a Niurka Marcos: "¿Quién es esa señora?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.