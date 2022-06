Cynthia Klitbo contó su verdad sobre ex y Niurka Marcos lo defiende La relación de Cynthia Klitbo con Juan Vidal fue muy conflictiva; ahora, la actriz recibió críticas de Niurka Marcos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Cynthia Klitbo reveló la razón por la que concluyó su romance con Juan Vidal. Así, la actriz no dudó en relatar que tuvo que lidiar con los conflictos de personalidad por parte de su entonces pareja sentimental. "Juan tiene problemas con el control de ira y lo hace, justamente, con sus parejas y la gente que más lo quiere. Nunca lo vas a ver hacer una cosa así en público. Esa es la razón por la que duramos cinco meses porque tú te enamoras de Juan y al principio es miel sobre hojuelas hasta que te hace el primer escándalo", relató en momento al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Juan una persona que tiene mucha frustración porque no ha logrado ser un hombre con la fama y todo lo que ha querido", continuó. "Si estoy enojada porque además tengo muchos chats, donde el me dice cosas muy fuertes". Klitbo también reveló que el también modelo que era "una persona que está conmigo porque lo que le interesa ver es qué obtiene de Cynthia Klitbo"; además, lo calificó como "un depredador". Además, le prestó dinero poco más de cuatro mil dólares para que pudiera cumplir sus conflictos económicos y hasta la fecha no le ha pagado. "Si tu ves a tu pareja que no tiene lana, que tiene una hija, que necesita pagar su renta o algo, y se lo dije 'es préstamo, no es un regalo'. El segundo préstamo va y a la tercera le dije 'no mi vida; si no puedes empezar a pagar lo que te he prestado; no soy un banco. Te quiero mucho, pero la responsabilidad de tu hija es tuya y de tu exmujer'", relató. "Eres un adulto y no puedo hacerme cargo de ti". Cynthia Klitbo y Niurka Marcos Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vidal forma parte de los habitantes del reality La casa de los famosos; ahí; conoció a Niurka Marcos e iniciaron una relación sentimental. Ahora que la vedette salió de la emisión, criticó a Klitbo por pronunciarse en contra del actor. "Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, pero yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierda de la gente, te ves fea, te ves ardida, te ves como que no te salieron las cosas como tú querías", advirtió a los medios de comunicación. Cynthia Klitbo y Juan Vidal Cynthia Klitbo y Juan Vidal | Credit: Mezcalent.com Respecto a que la intérprete de Isaura Henderson de Arizmendi en la telenovela Mujer de nadie le prestó dinero al actor, la vedette también se pronunció en contra. "Para qué le dio dinero? Tan boba. Es que dejen de darle dinero a los hombres", concluyó. Si bien, Cynthia Klitbo ya cerró ese capítulo en su vida, Niurka Marcos asegura que la relación sentimental con Juan Vidal continuará cuando salga del reality.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cynthia Klitbo contó su verdad sobre ex y Niurka Marcos lo defiende

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.