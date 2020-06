Conoce a la sobrina de Cynthia Klitbo ¡que también es actriz! La joven, que ha participado en exitosas telenovelas como Carrusel, confesó recientemente en sus redes sociales que ha sido discriminada por su color de piel infinidad de veces en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con más de tres décadas de exitosa trayectoria artística a sus espaldas, Cynthia Klitbo es una de las actrices mexicanas más queridas de la pequeña pantalla. Pero la inolvidable madrina de Teresa no es la única artista de su familia. La intérprete de 53 años tiene una sobrina que al igual que ella también se desenvuelve en el mundo de la interpretación. Su nombre es Christel Klitbo y muchos la recuerdan por haber interpretado de niña a Valeria en la exitosa telenovela de Televisa Carrusel (1989). Egresada de la carrera de actuación de CasAzul Artes Escénicas Argos, Christel comenzó a actuar con apenas 5 años. Aunque en sus inicios participó en varios melodramas de éxito, entre ellos el que protagonizó Gaby Rivero como la maestra Ximena, su gran pasión es el teatro. Además de actriz es productora y escritora y ha producido varios proyectos de teatro y audiovisual tanto en México como en Madrid, país al que se mudó tras terminar su carrera. Christel tiene poco más de 20 mil seguidores en Instagram, donde comparte con frecuencia imágenes de su día a día y de los diferentes trabajos actores que realiza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta red social se ha dejado ver varias veces en compañía de su tía, a quien esta muy unida. "Te amo", escribió Cynthia en una de las publicaciones que compartió su sobrina. La joven actriz confesó recientemente en Instagram con motivo de las protestas que se han desatado en Estados Unidos contra el racismo a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd que ha sido discriminada infinidad de veces en México por su color de piel. "Yo soy morena y he sido discriminada por mi color de piel infinidad de veces en México. Es un problema de clases pero también de raza. La raza blanca, esa que jura que es europea, sigue pensando que sus compatriotas que son de otra raza y por supuesto de otra clase son inferiores. Veo a muchos subir el color negro en sus redes. ¿Qué color deberíamos poner para remarcar el profundo racismo en nuestro país?", se preguntó Christel.

