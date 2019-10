Cynthia Klitbo asegura que Francisco Gattorno le fue infiel en varias ocasiones La actriz mexicana reveló en una reciente entrevista para el programa Confesiones que se separó del actor 'porque él estaba esperando un bebé con otra chava'. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A lo largo de sus más de tres décadas de exitosa trayectoria artística, Cynthia Klitbo ha logrado ganarse el respeto y el cariño del público con sus impecables interpretaciones en exitosas telenovelas de Televisa como La dueña, El privilegio de amar y Teresa. Pero así como ha dado de qué hablar por su trabajo, la actriz mexicana también ha acaparado incontables titulares por asuntos relacionados con su vida privada, como su controversial historial amoroso. Una de las relaciones de pareja más mediáticas que vivió la intérprete de 52 años fue la que protagonizó junto al galán cubano Francisco Gattorno, con quien estuvo casada, y que la llevó en su momento a tener a los medios de comunicación pendiente de ella todo el tiempo. Image zoom Cynthia Klitbo. Mezcalent Tan sincera y directa como siempre, Klitbo rememoró este episodio de su vida en una reciente entrevista para el programa de televisión Confesiones (TLnovelas), donde reconoció que el inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Tierra de pasiones y La viuda de blanco le llegó a ser infiel en varias ocasiones mientras estaban juntos. “Era bien descarado”, aseguró Klitbo. “Francisco estás en una fiesta se pone de jarra y ya le está tirando la onda a la chava que está al lado tuyo. Él es un alma rebelde, él es así y yo lo perdonaba [porque] estaba enamoradísima de Francisco”, se sinceró. Image zoom Francisco Gattorno. Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó un punto, sin embargo, en el que la relación entre ambos se volvió tan insostenible que la reconocida actriz no tuvo más remedio que cortar por lo sano. “Cuando nos separamos fue porque él estaba esperando un bebé con otra chava, que yo lloré muchos años, pero ahora digo qué buena onda de Velma que se lo llevó”, aseveró entre risas Klitbo. El paso del tiempo todo lo cura y hoy Cynthia asegura ser muy amiga de su exesposo. “Ahora me llevo increíble con él. Es muy buen amigo, de verdad es muy chistoso”, afirmó. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Cynthia Klitbo asegura que Francisco Gattorno le fue infiel en varias ocasiones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.