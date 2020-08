¡Las curvas de Elizabeth Gutiérrez en bikinazo dan mucho que hablar! Era una de las fotos más esperadas y por fin ha llegado. La mujer de William Levy ha colapsado las redes con un diminuto bikini rosa fosforito y unas curvas de lo más vertiginosas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras para muchos famosos las redes son el pan nuestro de cada día, para otros, como Elizabeth Gutiérrez son una herramienta a la que no hacen demasiado caso. Quizás por eso, las contadas ocasiones en las que hacen uso de ellas se convierten en noticia de última hora. La actriz y feliz mamá, centrada más en su vida personal que otra cosa, ha cumplido los deseos de muchos de sus seguidores, mostrarse en bikinazo en este extraño verano del 2020. No lo ha hecho desde una playa paradisíaca pero sí desde su nueva y espectacular casa. Como era de esperar ha tumbado las redes y no solo porque el bikini es una monada, sino por las vertiginosas curvas de su figura que han provocado el caos. ¡No es para menos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este martes, la mujer de William Levy nos hizo un desfile de modas casero mostrando los nuevos complementos palyeros del verano donde demostró estar en plena forma. Y por si eso fuera poco, también nos llevó hasta el gimnasio de su casa, con vistas a la piscina, para mostrarnos cómo ejercita se cuerpo serrano y el conjunto deportivo que le permite hacerlo con más comodidad. Gorro, traje de baño, conjunto de playa, no le ha faltado detalle. Las circunstancias que nos rodean hacen que Ely y su familia se queden en casa y se cuiden, pero vamos que eso no es ningún castigo. Visto el nuevo nidito de amor de la pareja, no hace falta irse a otro lado.

