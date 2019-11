Curioso tributo a Walter Mercado en un restaurante de Miami By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mientras los arreglos fúnebres del fallecido astrólogo Walter Mercado se llevan a cabo en Puerto Rico, su legado y su memoria continúan siendo honrados al rededor del mundo. Encontramos un lugar en Miami donde se rinde tributo al puertorriqueño de una manera muy peculiar. Empezar galería Walter Mercado Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images La partida del famoso astrólogo puertorriqueño Walter Mercado el pasado sábado ha dejado un gran vacío en los corazones de la comunidad hispana. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Ícono de Hialeah Image zoom Stephen’s Deli and La Cocina Tanto así, que le han rendido homenaje en decenas de maneras, pero una en especial, en Miami, está llamando la atención. Se trata de Stephen’s Deli, un pequeño restaurante en el corazón de Hialeah, uno de los barrios latinos más populares de la Florida. 2 de 11 Applications Ver Todo En el baño Image zoom Stephen’s Deli and La Cocina “Elegimos honrar a Walter Mercado con una instalación de arte creada por el artista local, Camilo Rojas, porque él ha sido y siempre será un ícono para la comunidad hispana”, dijo el propietario Matthew Kuscher, a People en Español. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Espejo mágico Image zoom Stephen’s Deli and La Cocina “Dentro de la cultura, Walter nunca será olvidado y será parte de los recuerdos de muchos hispanos. Además, como conexión entre mí y Walter, él es de la misma ciudad natal que mi familia, Ponce, Puerto Rico”. 4 de 11 Applications Ver Todo Místico Image zoom Stephen’s Deli and La Cocina “Dentro de la cultura, Walter nunca será olvidado y será parte de los recuerdos de muchos hispanos. Además, como conexión entre mí y Walter, él es de la misma ciudad natal que mi familia, Ponce, Puerto Rico”. 5 de 11 Applications Ver Todo Cultura local Image zoom Stephen’s Deli and La Cocina El establecimiento está conectado a otros restaurantes locales como La Cocina Coctelería, donde los clientes pueden también atravesar a conocer el homenaje. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Por siempre Image zoom Mezcalent “Dentro de la cultura, Walter nunca será olvidado y será parte de los recuerdos de muchos hispanos. Además, como conexión entre mí y Walter, él es de la misma ciudad natal que mi familia, Ponce, Puerto Rico”, dice Kuscher. 7 de 11 Applications Ver Todo Hasta siempre Image zoom Cortesía de Walter Mercado Desde el día de ayer, Puerto Rico está rindiendo tributo a Walter Mercado en un funeral cargado de emociones y mucho, mucho amor, ese sentimiento que él siempre promovía en sus intervenciones. 8 de 11 Applications Ver Todo Funeral Image zoom ARMimage/The Grosby Group Su servicio, llevado a cabo en la Funeraria Puerto Rico Memorial, fue tal y como se anunció, lleno de flores blancas, rojas y amarillas, sus colores favoritos. Con el féretro abierto, el reconocido astrólogo lucía una de sus capas estrella. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Legado Image zoom Cortesía de Walter Mercado Walter nos dejó el pasado 2 de noviembre a los 87 años de edad tras sufrir un fallo renal, pero deja un legado de buenos deseos y momentos inolvidables que serán eternos en nuestra memoria. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

