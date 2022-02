Mira la curiosa forma en qué Karol G celebró su cumpleaños Este Día de San Valentín, Karol G cumple 31 años de vida. Por ello, decidió hacer un festejo novedoso de cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este Día de San Valentín, Karol G celebró 31 años de vida. Ante ello, la cantante quiso festejar en grande una fecha tan especial; así, recibió a unos mariachis en su casa para comenzar su fiesta. Aunque la intérprete de "No te deseo mal" tuvo una petición especial para el grupo musical, debían portar unos zapatos color rojo de la marca que ahora promociona y que ella también utilizó en este fecha tan especial. "Feliz de anunciar mi colaboración con Crocs pensaditos con amor por ¡¡la Bichota!!", mencionó Karol G en su cuenta de Instagram. "Hágale pues Papiiii". La intérprete de música urbana acompañó este mensaje con el video donde se ve a los mencionados mariachis con ese curioso calzado; además, mostró un pastel donde se lee "Feliz cumpleaños Bochita". Los cibernautas aprovecharon para enviarle felicitaciones. "Que el universo te conceda las peticiones de tú corazón siempre Karol G. Tremenda trentona 31. ¡Qué la pases divinamente! Feliz cumpleaños parcera", mencionó Ivy Queen. Karol G, premios Billboard 2021 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz Cumpleaños. Dios te acompañe en cada paso"; "Feliz cumple querida que Dios continúe bendiciéndote y seas siempre muy feliz"; "¡Feliz Cumpleaños Bichoootaaa bella; recuerda que siempre serás la número 1"; "Muchas más bendiciones mujer guerrera"; "Feliz cumpleaños mi niña de cristal. Mami eres la mejor. Sigue que tú eres una verdadera bichota"; "Feliz Cumpleaños Karol, que Dios te bendiga siempre y te dé muchos años más de vida. Te quiero mucho. Felices 31 añitos", y "Feliz Cumpleaños Karol G, que sigas cosechando éxitos y poniendo el nombre de nuestro país por todo lo alto Dios te bendiga", fueron otros comentarios.

