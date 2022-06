Ximena Duque estuvo de celebración este fin de semana por una razón muy especial La actriz colombiana Ximena Duque estuvo de celebración este fin de semana, en el que se cumplieron cinco años de su boda con Jay Adkins. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque En medio de un bosque encantado y frente a familiares y amigos cercanos, Carlos Ponce y Karina Banda se juraron amor eterno ante Dios el pasado sábado 4 de junio en Valle de Bravo, México. "Queríamos algo muy significativo, era algo que no habíamos vivido: el ponerme el vestido de novia, el tener a nuestras familias [juntas]. Fue una ceremonia simbólica", contaba en exclusiva a People en Español la exconductora del programa Enamorándonos USA (UniMas). Curiosamente, para la ex de Ponce, Ximena Duque, también fue un fin de semana de celebración ya que la actriz y empresaria colombiana y su esposo Jay Adkins cumplieron 5 años de casados. Un aniversario muy especial que obviamente no pasó desapercibido para la feliz pareja. Emotivo mensaje "Cuando yo cuento mi historia y digo que realmente yo le pedí a Dios a mi esposo es cierto", escribió Duque el pasado sábado a través de su página de Facebook. "Se lo pedí tal cual como es él. Revivir este momento tan importante de nuestras vidas con ustedes me llena de mucha ilusión. Si aún están buscando a su media mitad no desistan, va a llegar en el momento perfecto, cuando ustedes estén listos", agregó la popular actriz. 5 años de casados no se cumplen todos los días por lo que Ximena y Jay decidieron regalarse una escapada romántica para celebrar como se merece este aniversario tan especial. Ximena Duque Credit: Instagram Ximena Duque "En algún lugar del mundo celebrando nuestro amor", escribió la exestrella de Telemundo el domingo por medio de sus historias de Instagram sin especificar el destino elegido. Curiosa coincidencia Curiosamente, Ponce y Banda casi se casan el mismo que Duque y Adkins, solo que con 5 años de diferencia. Mientras que el actor puertorriqueño y la presentadora mexicana celebraron su boda religiosa el 4 de julio, la actriz colombiana y su pareja hicieron lo mismo el 3 de julio de 2017. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambas parejas eligieron el mismo mes para casarse y casi, casi el mismo día.

