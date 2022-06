La viuda de Vicente Fernández demanda a Televisa por violencia mediática de género Doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, acusa a la serie de Televisa sobre su difunto esposo de retratarla como alguien que "permanentemente no tenía voz y que era un cero a la izquierda". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández y Doña Cuquita Vicente Fernández y Doña Cuquita | Credit: Vicente Fernández/IG María del Refugio Abarca Villaseñor, la viuda de Vicente Fernández más conocida por todos como Doña Cuquita, interpuso una denuncia por violencia mediática de género el pasado 6 de mayo contra de Televisa. La esposa del legendario cantante acusa a la cadena de televisión mexicana de llenar de estereotipos la imagen que de ella se da en la serie de televisión biográfica El último rey: el hijo del pueblo. "Se le caracteriza como sumisa con estereotipos machistas de los que se hace apología, la presenta en forma desigual, la victimiza y revictimiza", dijo el abogado de la demandante Marco Antonio del Toro Carazo en entrevista en el programa mexicano Arístegui en Vivo. También la expone como alguien que "permanentemente no tenía voz y que era un cero a la izquierda", dijo. Vicente Fernandez y Cuquita Estrella Vicente Fernandez y su esposa Cuquita en el Hollywood Walk of Fame | Credit: HECTOR MATA/AFP via Getty Images De acuerdo con el abogado, la caracterización de ese personaje es una violación a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. "Esta ley establece que es violencia mediática de género todo hecho que, a través de medios de comunicación, de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres, que produzca o difunda discursos de desigualdad entre mujeres y hombres, causando daño a las mujeres", sostuvo. También apuntó que la autoridad "tiene la obligación de interrumpir, bloquear, destruir o eliminar imágenes o audios relacionados con investigaciones en esta materia". "De ninguna manera merecía este trato de Televisa, ni ella ni don Vicente, que en paz descanse, ni su familia", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El último rey: el hijo del pueblo estrenada el pasado mayo, está basada en la obra de la periodista Olga Wornat titulada El último rey, en la que se muestran los pasajes más trascendentales de la vida de Don Chente, a quien da vida en la serie el actor Pablo Montero.

