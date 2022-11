Se declara culpable el acusado de la desaparición y muerte de dos jovencitas hispanas en Los Ángeles Un hombre de 38 años se declaró culpable el lunes de violar y asesinar a dos jóvenes hispanas en Los Ángeles gracias al ADN que recuperaron de su saliva en una acera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Geovanni Borjas Geovanni Borjas | Credit: AP/Shutterstock Un hombre de 38 años se declaró culpable el lunes de violar y asesinar a dos jóvenes hispanas en Los Ángeles cinco años después de su arresto, que se produjo luego de que el ADN que recuperaron de su saliva en una acera lo señalara como el responsable de los terribles crímenes. Geovanni Borjas se declaró ante un juez responsable de las muertes de Michelle Lozano, de 17 años, y Bree'Anna Guzmán, de 22. Borjas admitió haber cometido los delitos de asesinato múltiple y asesinato en la comisión de una violación y un secuestro, según un el diario New York Post. Michelle Lozano y BreeAnna Guzman Michelle Lozano y Bree'Anna Guzman | Credit: FBI Se espera que Borjas sea condenado a cadena perpetua el próximo 12 de diciembre cuando comparezca de nuevo en el tribunal para conocer la pena que le tocará cumplir. Aunque en un inicio se pedía la pena de muerte en este caso, el actual fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, adoptó una política por la que nunca solicita la pena capital. El cuerpo de Lozano fue descubierto en abril de 2011 envuelto en bolsas de plástico y dentro de un contenedor cerca de la autopista 5 en el vecindario de Boyle Heights, en Los Ángeles. Por su parte, Guzmán desapareció en diciembre de ese mismo años cuando se dirigía a una tienda a comprar pastillas para la tos. Sus restos aparecieron un mes después cerca de otra autopista. De acuerdo con la autopsia, la primera víctima había sido estrangulada, mientras que los restos descompuestos de la segunda víctima tenían signos de trauma no especificado en el cuello. Ambas fueron agredidas sexualmente también y se pudo recuperar ADN de su agresor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los investigadores de la policía de Los Ángeles primero contrastaron esa muestra de ADN con las bases de datos criminales del estado y nacional, sin que saltara ningún positivo. Por ello dieron el paso siguiente, una técnica más discutida que se conoce como ADN familiar por la que en el rastreo de las bases de datos no se busca una equivalencia exacta, sino un positivo cercano que pueda ayudar a dar un familiar del sospechoso al que se busca. En este caso, esa búsqueda más amplia dio positivo con el del padre de Borjas, cuyo ADN estaba archivado en la base de datos por un arresto anterior. Armados con esa información, os detectives comenzaron a seguir a Borjas en 2017 y lograron recoger una muestra de su ADN después de que escupiera en una acera. Cuando el análisis dio positivo con la muestra recuperada de los escenario del crimen, fue arrestado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se declara culpable el acusado de la desaparición y muerte de dos jovencitas hispanas en Los Ángeles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.