Cuestionan a Rashel Díaz sobre su amistad con Adamari López y ella respondió así La empresaria trabaja con Toni Costa y hace días publicaron un video bailando, lo que generó la pregunta: ¿Cuál es ahora la relación entre las que fueran conductoras de Un nuevo día? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre han sido uña y carne. Adamari López y Rashel Díaz, además de compañeras del alma cada mañana en Un nuevo día, también fueron amigas y cómplices en lo personal tal y como demostraron en fiestas y eventos personales como cumpleaños o celebraciones en familia. La salida de Rashel del programa matutino de Telemundo dejó un vacío no solo en la audiencia y en el show, sino también en los corazones de sus colegas de profesión. Entre ellos, Adamari, su cómplice de risas y bailes. Las dos han continuado brillando en sus carreras, cada una por su lado y en aventuras profesionales nuevas y retadoras. Rashel como empresaria y trabajadora estrella de Monat, y Adamari en Hoy día, Así se baila e incluso la actuación. Pero, ¿qué ha sido de la amistad de estas dos grandes mujeres e iconos de la televisión? Tras el viaje a República Dominicana con su empresa, Rashel coincidió con Toni Costa y se marcaron, junto a otras personas del equipo, un baile de lujo a orillas del mar. Quizás por eso haya quienes se pregunten qué ha pasado con su relación y si siguen igual de unidas que siempre. Una seguidora le lanzó la pregunta a Rashel en redes y ella no tuvo problema en responder. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Siguen siendo amigas tú y Adamari o se ven eventualmente?". A lo que ella contestó. "Claro que sí mi amor, por supuesto que seguimos siendo amigas y conversamos cada vez que podemos pero la verdad es que yo estoy superocupada, Ada también, pero tenemos que hacer el tiempo para vernos, estoy segura que pronto lo haremos", aseguró con una gran sonrisa. Rashel Díaz Rashel Díaz Lo cierto es que no tiene que ser incompatible su trabajo con Toni con la unión de años con su excompañera de trabajo. Además, ella fue testigo del gran amor entre ellos y de la llegada al mundo de esa bendición de hija llamada Alaïa, así que el cariño por el bailarín siempre estará ahí. Las dos amigas lucen espectaculares y con un cambio de físico que paraliza el trafico. ¡Dos cañones de mujeres a las que todos desean ver juntas de nuevo!

