No vas a creer cuántos perros tiene Aracely Arámbula en su casa La actriz mexicana es una amante de los animales y la prueba está en el número de perritos que viven con ella en su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Aracely Arámbula | Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Los más de 6 millones de personas que siguen a Aracely Arámbula a través de Instagram saben que la actriz mexicana es una amante de los animales, especialmente de los perros. Con frecuencia, la protagonista de exitosas telenovelas como La patrona y La doña alza su voz para abogar por los derechos de estos animalitos y lograr que tengan una mejor vida. "Adopten, no compren perritos para dar regalos de Navidad porque los perritos terminan abandonados, no son bien cuidados. No es lo ideal. Es mejor adoptar. Hay tantos, tantos, tantos en adopción", compartió este jueves Arámbula desde sus historias de Instagram. Aracely Arámbula Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent Pero, ¿cuántos perritos tiene la también cantante en su casa viviendo con ella? Aracely Arámbula Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent La heroína de la nueva versión de La madrastra, telenovela que la cadena Univision transmite actualmente de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, ¡tiene 7 perros! Aracely Arámbula Credit: Instagram Aracely Arámbula "Mush me la regaló una amiga que tenía perritos hace 6 años, luego yo la crucé por única vez, dije solamente esta vez la voy a cruzar para tener a sus hijitas y me quedé con sus 2 hijas que son Maritoña y Lulú. Después cuando andaba de gira de teatro, porque además me regalaron también a Bruno, que recordarán que se los presenté y que era el nuevo integrante, Brunito hizo de las suyas, mi mami no se dio cuenta y se cruzaron […] y también me quedé con sus 3 cachorros, entonces tengo 7", explicó en una reciente transmisión en vivo en Instagram. "Me creció la familia, pero ya, hasta ahí me quedo", señaló Arámbula. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su gran corazón también la llevó a adoptar y rescatar de la calle a un perrito. Aracely Arámbula Credit: Instagram Aracely Arámbula "Mi hermosa Nala, ella es una reina enorme y preciosa", comentó en sus redes al respecto. "Un corazón generoso hacia estos seres de amor siempre será un mejor ser humano. Sigamos salvando vidas".

