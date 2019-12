¿Cuándo veremos a la princesa Leonor con tiara por primera vez? Te explicamos el porqué no tendremos que esperar hasta el día de su boda, como sucedió con su mamá la reina Letizia. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De entre los royals más jóvenes, este año que pronto termina fue sin duda el año de la heredera a la corona española, Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. A sus encantadores catorce años, la primogénita del rey Felipe y la reina Letizia deslumbró durante los últimos meses a la opinión pública en sus primeros actos oficiales con una imagen menos infantil y con una preparación impecable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Getty Images Desde los Premios Princesa de Asturias hasta los Premios Princesa de Girona, la princesa Leonor destacó por su saber estar y su aplomo al realizar sus discursos en varios idiomas, lo que dejó boquiabiertos a los asistentes. Image zoom Getty Images Ahora los fans de los royals se preguntan, ¿cuándo veremos a la princesa Leonor con tiara por primera vez? ¿Tendremos que esperar al día de su boda, como sucedió con su mamá Doña Letizia? Image zoom Carlos R. Alvarez/WireImage "Tradicionalmente, las tiaras son un símbolo matrimonial. Lo habitual es que la novia se lo ponga el día de su boda, o después de casarse. Las mujeres solteras no suelen ponérselas, a no ser que hayan nacido dentro de la familia real", explicaba recientemente a Business Insider a Grant Harrold, e-mayordomo real. Image zoom Según el protocolo entonces no tendremos que esperar a ver a Leonor casada como en el caso de Letizia, Kate, Meghan o Máxima, ya que ella es hija de un rey y no de origen plebeyo como las anteriormente mencionadas, quienes entraron a formar parte de las familias reales al convertirse en esposas. Image zoom Getty Images De todos modos, las princesas no llevan la tiara cuando les parece bien, están reservadas para ocasiones especiales donde el protocolo lo permita o incluso lo exija. Image zoom Carlos R. Alvarez/WireImage Cuando llegue ese señalado primer día para esta princesa de pelo rubio y brillantes ojos azules, los medios internacionales se harán eco del momento y gozaremos de unas imágenes históricas para la posteridad. Advertisement

