Jennifer López "estaba en contacto con Ben [Affleck] antes de terminar con Alex" Una fuente explicó cuándo comenzó el contacto entre Jennifer López y Ben Affleck; JLo terminó oficialmente su compromiso matrimonial con Alex Rodríguez el 15 de abril. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El coqueteo de Jennifer López y Ben Affleck sigue en boca de todos. Mientras se ha revelado que la expareja supuestamente intercambió cartas durante un tiempo y antes de su sorpresivo viaje a Montana, ahora fuentes han revelado a PEOPLE que "Jennifer estaba en contacto con Ben antes de terminar con Alex [Rodríguez]". Dichas afirmaciones zanjarían la duda de cuándo exactamente se reactivó la cercanía de la expareja que como se sabe, ha mantenido por años y desde su ruptura -en 2004- una buena amistad. Pero donde hubo fuego cenizas quedan y según dicha persona cercana a la estrella de 51 años, "'[JLo] no salió con Ben hasta que las cosas no terminaron con Alex". Como recordaremos, el runrún del truene de JLO y AROD surgió a mediados de marzo. Para el 15 de abril la pareja anunciaba por medio de un comunicado el fin oficial de la relación y del compromiso matrimonial. Lo curioso es que, casi casi como si los planetas se hubiesen alineado, JLo y Affleck venían de una ruptura. Ambos tenían el corazoncito roto. Ella saliendo de su relación romántica -y también financiera- con el ex Yankee de 45 años; y Affleck, de 48, recién solterito tras su tórrido romance con la cubana Ana de Armas, de 33 años. "Ben y Jennifer estaban en la misma mentalidad después de sus [respectivas] rupturas", afirma un ejecutivo de la música latina que habló en calidad confidencial con PEOPLE. "Ya sea que terminen juntos o no como sea es bueno para ambos por ahora", prosigue dicha persona. "Y no es del todo sorprendente". Jennifer López y Alex Rodríguez se dijeron oficialmente adiós en abril 15: Jennifer Lopez Alex Rodriguez Credit: Jackson Lee/GC Images Ana de Armas y Ben Affleck concluyeron su tórrido romance a principios de 2020: Ben Affleck and Ana de Armas are seen on July 01, 2020 in Los Angeles, California. Credit: BG004/Bauer-Griffin/GC Images Jennifer López y Ben Affleck pasaron "varios días" juntos en Montana, donde él tiene una casa: Jennifer López y Ben Affleck en Montana Credit: Backgrid/ Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En abril 15 JLo y AROD enviaron un comunicado a PEOPLE diciendo: "Nos dimos cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos que así continúe siendo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios conjuntos y proyectos. Deseamos lo mejor para cada uno de nosotros y de nuestros hijos". Múltiples fuentes han confirmado a la revista que fue efectivamente la Diva del Bronx quien puso punto final a la relación. Por su parte, Affleck y Armas, quienes quedaron flechados en el rodaje de la cinta The Deep Water, terminaron su relación en enero de 2020..

