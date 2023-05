¿Cuál es el verdadero nombre de Jomari Goyso y por qué se lo cambió? El experto en moda y belleza de Univision no solo se cambió el nombre, también se inventó otra fecha de nacimiento. "Elegí por decisión propia nacer de nuevo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent Jomari Goyso se considera un hombre muy seguro de sí mismo, pero no siempre fue así. El experto en moda y belleza de Univision tuvo una adolescencia difícil, hasta el punto de que quiso quitarse la vida. El también empresario recordó ese duro episodio este miércoles en el programa ¡Siéntese quien pueda!, que UniMas transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. "El día que quería quitarme la vida, que por mucho tiempo lo quise, era en los corrales que tenía mi abuela. Yo estaba subido en la tapia del corral de mi abuela y mi abuela salió, entonces mi abuela me dijo 'Capitán ya entra a casa'. Yo conozco a Dios a través de mi abuela. Mi abuela me enseñó el Dios que yo conozco. Yo lo vi todo de otra manera, yo no le podía hacer eso a mi abuela, a mi familia, entonces ahí me cambió la visión, el túnel oscuro que no tenía salida me cambió porque me di cuenta de que no podía seguir por ahí", compartió Jomari en el show que conduce Julián Gil. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent El presentador español explicó en su día en su libro 'Desnudo' que en los días siguientes a ese suceso todo empezó a tomar sentido y comprendió que "no tenía que morir para nacer de nuevo", que podía reencarnarse en otro ser, en esta misma vida, "sin necesidad de pasar por la muerte". "Elegí por decisión propia nacer de nuevo", contó en el bestseller. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent Fue entonces cuando decidió dejar atrás su verdadero nombre, Josemari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya no sería Josemari, ahora sería Jomari Goyso. Ese sería mi nombre a partir de entonces. Y hasta me inventé otra fecha de nacimiento que le diría a todos a partir de ahora", explicó. "Era más fácil reinventarme que morir", aseveró.

